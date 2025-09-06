Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δημιουργεί μια μαύρη λίστα χωρών, τις οποίες η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι κρατούν άδικα Αμερικανούς πολίτες, εισάγοντας κυρώσεις και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε κράτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε «διπλωματία ομήρων».

Το διάταγμα επιτρέπει στο Υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει χώρες ως «κρατικούς χορηγούς άδικης κράτησης», βασισμένο στο μοντέλο της λίστας χορηγών τρομοκρατίας, με ποινές που περιλαμβάνουν κυρώσεις, περιορισμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ και απαγορεύσεις εισόδου για αξιωματούχους που εμπλέκονται στις φυλακίσεις.

«Με αυτό το εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφετε σήμερα, δείχνετε σαφέστατα, ότι οι Αμερικανοί πολίτες δεν θα χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά χαρτιά», δήλωσε ο σύμβουλος του Τραμπ, Σεμπάστιαν Γκόρκα, στο Οβάλ Γραφείο.

Παρόλο που δεν κατονομάστηκαν άμεσα χώρες, ένας ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Κίνα, το Ιράν και το Αφγανιστάν εξετάζονται ως κυβερνήσεις που «συμμετέχουν συστηματικά στη διπλωματία ομήρων».

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, το εκτελεστικό διάταγμα εξουσιοδοτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαγορεύουν στους δικούς τους πολίτες να ταξιδεύουν σε χώρες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα. Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει τέτοιους περιορισμούς στο παρελθόν μόνο στη Βόρεια Κορέα, μετά τον θάνατο του Αμερικανού φοιτητή Ότο Γουόρμπιερ το 2017, έπειτα από την κράτησή του εκεί.

Η μαύρη λίστα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ομάδες που ελέγχουν εδάφη αλλά δεν αναγνωρίζονται ως κράτη.