Η Κίνα δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «συνένοχες στη γενοκτονία στη Γάζα», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου και μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν ως συνένοχες στη γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε η έκθεση του 2024, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει «παρέχει αδιάλειπτη στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στο Ισραήλ».
Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αποτρέψει διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στο δεύτερο έτος της γενοκτονίας στη Γάζα, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «έχει ασκήσει το δικαίωμα βέτο επτά φορές για να μπλοκάρει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που καλούν για κατάπαυση του πυρός».
Η έκθεση επέκρινε επίσης αυτό που αποκάλεσε «υπερβολική χρήση μονομερών κυρώσεων» από τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι «τροφοδοτεί ανθρωπιστικές κρίσεις» και ότι είναι «κατά πολύ ο μεγαλύτερος χρήστης μονομερών κυρώσεων στον κόσμο».
Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει σχεδόν 61.900 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023, έχει καταστρέψει την περιοχή και την έχει φέρει στα πρόθυρα λιμού, σύμφωνα με το τοπικό Υπουργείο Υγείας.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης.