Η Κίνα δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «συνένοχες στη γενοκτονία στη Γάζα», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου και μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν ως συνένοχες στη γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε η έκθεση του 2024, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει «παρέχει αδιάλειπτη στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στο Ισραήλ».

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αποτρέψει διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στο δεύτερο έτος της γενοκτονίας στη Γάζα, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «έχει ασκήσει το δικαίωμα βέτο επτά φορές για να μπλοκάρει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που καλούν για κατάπαυση του πυρός».