Οι γενοκτονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν χωρίς τη συνενοχή της διεθνούς κοινότητας, σύμφωνα με πρώην ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Μιλώντας στο Δικαστήριο για τη Γενοκτονία, μια διήμερη εκδήλωση που εξετάζει τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και "τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στη γενοκτονία", ο Ρίτσαρντ Φολκ δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος από το Δικαστήριο της Γάζας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Φολκ είναι πρόεδρος του Δικαστηρίου της Γάζας, μιας διαφορετικής πρωτοβουλίας που στοχεύει να αφυπνίσει την κοινωνία των πολιτών για την ευθύνη και την ευκαιρία να σταματήσει τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ το Δικαστήριο για τη Γενοκτονία εξετάζει "τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στη γενοκτονία στη Γάζα".

Αναφέροντας ότι το Δικαστήριο της Γάζας θα πραγματοποιήσει την τελική του συνεδρία για τη γενοκτονία στην Ιστάνμπουλ από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου, ο Φολκ εξέφρασε την ενθάρρυνση της ομάδας του από το Δικαστήριο της Γάζας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

"(Το δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο) δίνει για πρώτη φορά τη σωστή έμφαση στη συνενοχή μιας μεγάλης, φιλελεύθερης, δημοκρατικής χώρας," σημείωσε.

"Δεν μπορώ να υπερτονίσω τη σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, διότι χωρίς αυτή τη συνενοχή, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει."

Κατηγόρησε το Ηνωμένο Βασίλειο ως "ντροπιαστική κυβέρνηση", λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει "χωρίς αμφιβολία ή δισταγμό" να παρέχει άνευ όρων υποστήριξη και να ενεργεί πέρα από τη συνενοχή ως πράκτορας των καταστροφικών πολιτικών που εφαρμόζονται στη Γάζα μέχρι σήμερα.

Αναφερόμενος στην καταστροφική κατάσταση στη Γάζα, ο Φολκ σημείωσε ότι οι κάτοικοι της Γάζας απειλούνται με μαζική πείνα ως συνέπεια λιμού που ανακοινώθηκε επίσημα από την Διεθνή Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) τον περασμένο μήνα.

"Αν ο κόσμος περιμένει περισσότερο, θα έχει περιμένει πάρα πολύ, και η ιστορία θα θυμάται την αποτυχία να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίσιμη κρίση της εποχής μας," είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στη διπλωματική υποστήριξη που παρέχεται στο Ισραήλ μέχρι σήμερα, λέγοντας ότι η αντιμετώπιση του Ισραήλ ως "κανονικό κράτος" αποτελεί μορφή διπλωματικής συνενοχής, δεδομένης της εγκληματικότητας των ενεργειών του και της αποτυχίας του να συμμορφωθεί με σαφείς αποφάσεις των ανώτατων διεθνών δικαστηρίων.