Ο διάσημος καλλιτέχνης της παγκόσμιας μουσικής, Σάμι Γιουσούφ, πραγματοποίησε συναυλία το Σάββατο στην Ιστάνμπουλ μετά από μακρά απουσία.

Η συναυλία, με τίτλο «Εκστασία: Ανάμεσα σε Δύο Θάλασσες», προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, με 25.000 άτομα να παρευρίσκονται.

Ξεκινώντας τη συναυλία με χαιρετισμούς στα τουρκικά, ο Γιουσούφ είπε: «Καλώς ήρθατε όλοι. Ο Αλλάχ να προστατεύει την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο. Να προστατεύει όλη την ούμμα και την ανθρωπότητα. Να προστατεύει πλήρως το έθνος από το κακό, και όλες οι προσευχές μας να είναι με τους αδελφούς και τις αδελφές μας στη Γάζα και την Παλαιστίνη. Σας ακούμε, είμαστε μαζί σας. Η Τουρκία και η ανθρωπότητα είναι πάντα στο πλευρό σας. Ο Αλλάχ να είναι βοηθός και προστάτης σας.»

Ο Γιουσούφ δήλωσε ότι ήταν μεγάλη τιμή να μοιραστεί τη σκηνή με εξαιρετικούς μουσικούς από όλο τον κόσμο, προσθέτοντας: «Η Ιστάνμπουλ και αυτή η χώρα είναι βαθιά στην καρδιά μου.»

Συνοδευόταν από διάσημους καλλιτέχνες από την Κίνα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, καθώς και από Τούρκους τραγουδιστές.

Πρεμιέρα στα ισπανικά και αφιέρωμα στη Γάζα

Ο Γιουσούφ ξεκίνησε τη συναυλία με το «Nasimi», το πολυαναγνωρισμένο κομμάτι του από το 2019, και επέστρεψε για ανκόρ με το ίδιο έργο.