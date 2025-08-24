ΤΟΥΡΚΙΑ
Συναυλία Σαμί Γιουσούφ στην Ιστάνμπουλ
Ο μουσικός σταρ χαιρετά το κοινό στα τουρκικά, τραγουδά για πρώτη φορά στα ισπανικά με μια ορχήστρα 75 μελών, δεσμεύεται να διαθέσει μέρος των εσόδων για την ανακούφιση της Γάζας
Συναυλία Σαμί Γιουσούφ στην Ιστάνμπουλ / AA
24 Αύγουστος 2025

Ο διάσημος καλλιτέχνης της παγκόσμιας μουσικής, Σάμι Γιουσούφ, πραγματοποίησε συναυλία το Σάββατο στην Ιστάνμπουλ μετά από μακρά απουσία.

Η συναυλία, με τίτλο «Εκστασία: Ανάμεσα σε Δύο Θάλασσες», προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, με 25.000 άτομα να παρευρίσκονται.

Ξεκινώντας τη συναυλία με χαιρετισμούς στα τουρκικά, ο Γιουσούφ είπε: «Καλώς ήρθατε όλοι. Ο Αλλάχ να προστατεύει την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο. Να προστατεύει όλη την ούμμα και την ανθρωπότητα. Να προστατεύει πλήρως το έθνος από το κακό, και όλες οι προσευχές μας να είναι με τους αδελφούς και τις αδελφές μας στη Γάζα και την Παλαιστίνη. Σας ακούμε, είμαστε μαζί σας. Η Τουρκία και η ανθρωπότητα είναι πάντα στο πλευρό σας. Ο Αλλάχ να είναι βοηθός και προστάτης σας.»

Ο Γιουσούφ δήλωσε ότι ήταν μεγάλη τιμή να μοιραστεί τη σκηνή με εξαιρετικούς μουσικούς από όλο τον κόσμο, προσθέτοντας: «Η Ιστάνμπουλ και αυτή η χώρα είναι βαθιά στην καρδιά μου.»

Συνοδευόταν από διάσημους καλλιτέχνες από την Κίνα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, καθώς και από Τούρκους τραγουδιστές.

Πρεμιέρα στα ισπανικά και αφιέρωμα στη Γάζα

Ο Γιουσούφ ξεκίνησε τη συναυλία με το «Nasimi», το πολυαναγνωρισμένο κομμάτι του από το 2019, και επέστρεψε για ανκόρ με το ίδιο έργο.

Με τη συνοδεία μιας ορχήστρας 75 ατόμων, παρουσίασε για πρώτη φορά το άλμπουμ του «Ecstasy» στη συναυλία.

Το πρόγραμμα, που περιλάμβανε έργα ειδικά διασκευασμένα για τη συναυλία, περιλάμβανε το «Between Sea and Sky», συνοδευόμενο από μουσικούς της οθωμανικής στρατιωτικής μπάντας (mehter), το «In That Ocean», εμπνευσμένο από τα λόγια του Μεβλανά και του Γιουνούς Εμρέ με πολυεπίπεδους ρυθμούς και μελωδίες, καθώς και τα «Eterna» και «Amada», όπου η ισπανική ποίηση είχε κεντρικό ρόλο και ο Γιουσούφ τραγούδησε για πρώτη φορά στα ισπανικά.

Ο καλλιτέχνης φλαμένκο Μόρο συνόδευσε τα δύο τελευταία κομμάτια.

Ο Γιουσούφ αφιέρωσε επίσης τη σύνθεσή του «The Meeting», βασισμένη σε στίχους του Φουζούλι, στη Γάζα.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για την υποστήριξη όσων πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση στην Παλαιστίνη και τη Γάζα.

