Οι Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν με τρακτέρ, κάρα και υπερφορτωμένα φορτηγά τον παραλιακό δρόμο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ενέτεινε την επίθεσή του στην κύρια πόλη της περιοχής.

Όσοι κατέφευγαν από την επίθεση στην Πόλη της Γάζας άφησαν πίσω τους μια σκηνή απόλυτης καταστροφής, όπου ο καπνός από τις ισραηλινές επιθέσεις ανέβαινε πίσω από κτίρια που είχαν ήδη μετατραπεί σε ερείπια.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην Πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της — το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Παλαιστινιακής περιοχής, το οποίο ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει.

Ο στρατός την Τρίτη κάλεσε όλους τους κατοίκους να φύγουν αμέσως και να κατευθυνθούν προς τα νότια, λέγοντας ότι θα δράσει με "μεγάλη δύναμη" στην πόλη.

"Εκτοπιστήκαμε βίαια προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας υπό εντατικούς βομβαρδισμούς," δήλωσε ο Σαέμπ αλ-Μομπάγιεντ, που εγκατέλειπε την Πόλη της Γάζας κατά μήκος του παραλιακού δρόμου.

"Πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί," είπε στο AFP. "Τζαμιά κοντά σε περιοχές που φιλοξενούν εκτοπισμένους ανθρώπους επίσης στοχοποιήθηκαν, αναγκάζοντάς μας να φύγουμε."

Το Ισραήλ δέχεται αυξανόμενη διεθνή πίεση να τερματίσει την επίθεσή του στη Γάζα, όπου η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά σε σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Μερικοί από αυτούς που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν ταξίδευαν με φορτηγά και τρέιλερ που έσερναν τρακτέρ, γεμάτα με ανθρώπους και οικιακά έπιπλα, ενώ άλλοι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να σπρώχνουν βαριά κάρα με τα χέρια.

Ο Άχμεντ Σάμλαχ, που επίσης εκτοπίστηκε από την Πόλη της Γάζας, ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα περάσματα προς την Παλαιστινιακή περιοχή.

"Αφήστε τη ζωή να επιστρέψει στο φυσιολογικό όπως ήταν πριν — φτάνει πια," είπε.

Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους Παλαιστίνιους να κατευθυνθούν σε μια "ανθρωπιστική ζώνη" στη νότια παραλιακή περιοχή Αλ-Μαουάσι, όπου λέει ότι θα παρέχεται βοήθεια, ιατρική φροντίδα και ανθρωπιστική υποδομή.

Το Ισραήλ κήρυξε για πρώτη φορά την περιοχή ως ασφαλή ζώνη στην αρχή του πολέμου, αλλά έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις σε αυτήν από τότε, λέγοντας ότι στοχεύει τη Χαμάς.