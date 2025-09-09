Οι Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν με τρακτέρ, κάρα και υπερφορτωμένα φορτηγά τον παραλιακό δρόμο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ενέτεινε την επίθεσή του στην κύρια πόλη της περιοχής.
Όσοι κατέφευγαν από την επίθεση στην Πόλη της Γάζας άφησαν πίσω τους μια σκηνή απόλυτης καταστροφής, όπου ο καπνός από τις ισραηλινές επιθέσεις ανέβαινε πίσω από κτίρια που είχαν ήδη μετατραπεί σε ερείπια.
Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην Πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της — το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Παλαιστινιακής περιοχής, το οποίο ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει.
Ο στρατός την Τρίτη κάλεσε όλους τους κατοίκους να φύγουν αμέσως και να κατευθυνθούν προς τα νότια, λέγοντας ότι θα δράσει με "μεγάλη δύναμη" στην πόλη.
"Εκτοπιστήκαμε βίαια προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας υπό εντατικούς βομβαρδισμούς," δήλωσε ο Σαέμπ αλ-Μομπάγιεντ, που εγκατέλειπε την Πόλη της Γάζας κατά μήκος του παραλιακού δρόμου.
"Πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί," είπε στο AFP. "Τζαμιά κοντά σε περιοχές που φιλοξενούν εκτοπισμένους ανθρώπους επίσης στοχοποιήθηκαν, αναγκάζοντάς μας να φύγουμε."
Το Ισραήλ δέχεται αυξανόμενη διεθνή πίεση να τερματίσει την επίθεσή του στη Γάζα, όπου η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά σε σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.
Μερικοί από αυτούς που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν ταξίδευαν με φορτηγά και τρέιλερ που έσερναν τρακτέρ, γεμάτα με ανθρώπους και οικιακά έπιπλα, ενώ άλλοι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να σπρώχνουν βαριά κάρα με τα χέρια.
Ο Άχμεντ Σάμλαχ, που επίσης εκτοπίστηκε από την Πόλη της Γάζας, ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα περάσματα προς την Παλαιστινιακή περιοχή.
"Αφήστε τη ζωή να επιστρέψει στο φυσιολογικό όπως ήταν πριν — φτάνει πια," είπε.
Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους Παλαιστίνιους να κατευθυνθούν σε μια "ανθρωπιστική ζώνη" στη νότια παραλιακή περιοχή Αλ-Μαουάσι, όπου λέει ότι θα παρέχεται βοήθεια, ιατρική φροντίδα και ανθρωπιστική υποδομή.
Το Ισραήλ κήρυξε για πρώτη φορά την περιοχή ως ασφαλή ζώνη στην αρχή του πολέμου, αλλά έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις σε αυτήν από τότε, λέγοντας ότι στοχεύει τη Χαμάς.
Οι Παλαιστίνιοι έχουν δηλώσει ότι το ταξίδι προς τα νότια είναι υπερβολικά ακριβό και ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για να στηθούν σκηνές στις καθορισμένες ζώνες.
Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο AFP την Τρίτη ότι ακόμη και στις κεντρικές και νότιες περιοχές της περιοχής, "δεν υπάρχουν βασικές ανάγκες για τη ζωή — ούτε καταφύγιο, ούτε χώρος για σκηνές, ούτε φαγητό, ούτε πόσιμο νερό."
Οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και οι δυσκολίες πρόσβασης σε πολλές περιοχές σημαίνουν ότι το AFP δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες που παρέχονται από την υπηρεσία πολιτικής άμυνας ή τον ισραηλινό στρατό.
"Θάνατοι παντού"
Στην Πόλη της Γάζας την Τρίτη, φυλλάδια του ισραηλινού στρατού έπεφταν βροχή στους Παλαιστίνιους, διατάζοντάς τους να εκκενώσουν.
"Ρωτώ το Ισραήλ: πού υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε;" είπε ο 36χρονος Χάλεντ Χουάιτερ, που είχε ήδη φύγει από τη γειτονιά Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας.
"Άνθρωποι που έφυγαν από την Πόλη της Γάζας προς την περιοχή Αλ-Μαουάσι... δεν βρήκαν μέρος να μείνουν — ούτε σκηνές, ούτε νερό, ούτε φαγητό," πρόσθεσε.
"Βομβαρδισμοί και φόνοι είναι παντού. Έχουμε μόνο τον Θεό, γιατί ο κόσμος βλέπει τη σφαγή μας και δεν κάνει τίποτα."
Η Μιρβάτ Αμπού Μουάμαρ, 30 ετών, είπε ότι είχε ήδη φύγει μία φορά με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους και ότι τώρα δεν έχουν βασικές προμήθειες.
"Η εκκένωση είναι ταπεινωτική," είπε.
"Θα περιμένουμε και θα δούμε. Εδώ και δύο χρόνια, δεν έχουμε γνωρίσει στιγμή ειρήνης ή ύπνου — μόνο φόνο, καταστροφή και απελπισία."
Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει σκοτώσει τουλάχιστον 64.522 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας που τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αξιόπιστα.