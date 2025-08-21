Ο ισραηλινός στρατός έχει κηρύξει 63 παλαιστινιακούς αρχαιολογικούς χώρους στη Δυτική Όχθη ως «ισραηλινά πολιτιστικά μνημεία», σύμφωνα με παλαιστινιακό ερευνητικό ινστιτούτο, σε σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεων.
Αυτό αναφέρεται σε έκθεση της Τετάρτης από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας-Ιερουσαλήμ (Applied Research Institute-Jerusalem, ARIJ), μια μη κυβερνητική οργάνωση, με τίτλο «Αρχαιολογικοί Χώροι στην Επαρχία Ναμπλούς: Ένα Ανοιχτό Πεδίο για Ισραηλινά Σχέδια Κατάσχεσης», που εξετάστηκε από το πρακτορείο Anadolu.
Η έκθεση σημειώνει ότι, σύμφωνα με φυλλάδιο που περιέχει στρατιωτικές εντολές υπογεγραμμένες από τον ταξίαρχο Μότι Αλμόζ, επικεφαλής της Ισραηλινής Πολιτικής Διοίκησης υπό τον στρατό στη Δυτική Όχθη, 63 χώροι ταξινομήθηκαν ως «ισραηλινά ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία».
Η έκθεση αναφέρει ότι 59 από αυτούς τους χώρους βρίσκονται στην επαρχία Ναμπλούς, τρεις στην επαρχία Ραμάλα και ένας στην επαρχία Σαλφίτ.
Η έκθεση υποστηρίζει ότι η στόχευση παλαιστινιακών αρχαιολογικών χώρων από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη «δεν είναι απλώς διοικητική ή νομική διαδικασία, αλλά μέρος μιας συστηματικής πολιτικής που αποσκοπεί στην κατάσχεση της παλαιστινιακής πολιτιστικής κληρονομιάς».
Προσθέτει ότι αυτό το βήμα αποτελεί μέρος της «αναδιαμόρφωσης της παλαιστινιακής πολιτιστικής ταυτότητας για να εξυπηρετήσει την ισραηλινή αφήγηση, ειδικά καθώς οι περισσότεροι από τους στοχευόμενους χώρους βρίσκονται κοντά σε ισραηλινά φυλάκια, οικισμούς ή άλλες αποικιακές τοποθεσίες — ιδιαίτερα στην επαρχία Ναμπλούς».
Η έκθεση τονίζει ότι «η ταξινόμηση αυτών των παλαιστινιακών αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων ως 'ισραηλινών' συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κατάφωρη παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων και άμεση απειλή για την παλαιστινιακή εθνική ταυτότητα».
Μετατροπή για χρήση από ισραηλινούς οικισμούς
Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας-Ιερουσαλήμ (Applied Research Institute-Jerusalem, ARIJ), επισημαίνει επίσης ότι «οι ισραηλινές αρχές κατοχής έχουν ταξινομήσει περισσότερους από 2.400 παλαιστινιακούς αρχαιολογικούς χώρους στη Δυτική Όχθη ως ισραηλινά μνημεία».
Υπογραμμίζει ότι ενώ οι ισραηλινές αρχές δηλώνουν ότι ορισμένες περιοχές χρειάζονται «προστασία και διατήρηση», στην πράξη, «χρησιμοποιούνται για την κατάσχεση εκτεταμένων περιοχών παλαιστινιακής γης με το πρόσχημα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς».
«Αργότερα, πολλές από αυτές τις περιοχές μετατρέπονται για χρήση από ισραηλινούς οικισμούς, φυλάκια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τουριστικές και ψυχαγωγικές υποδομές που εξυπηρετούν μόνο τους ισραηλινούς εποίκους και επισκέπτες», προσθέτει.
Σύμφωνα με παλαιστινιακές αναφορές, μέχρι το τέλος του 2024, ο αριθμός των παράνομων εποίκων στη Δυτική Όχθη είχε φτάσει περίπου τους 770.000, κατανεμημένους σε 180 οικισμούς και 256 φυλάκια, εκ των οποίων 138 ταξινομούνται ως γεωργικά και κτηνοτροφικά φυλάκια.
Τουλάχιστον 1.014 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 7.000 έχουν τραυματιστεί στη Δυτική Όχθη από ισραηλινές δυνάμεις και παράνομους εποίκους από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.
Σε συμβουλευτική γνωμοδότηση τον περασμένο Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο δήλωσε ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ είναι παράνομη και κάλεσε για την εκκένωση όλων των παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.