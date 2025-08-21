Ο ισραηλινός στρατός έχει κηρύξει 63 παλαιστινιακούς αρχαιολογικούς χώρους στη Δυτική Όχθη ως «ισραηλινά πολιτιστικά μνημεία», σύμφωνα με παλαιστινιακό ερευνητικό ινστιτούτο, σε σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεων.

Αυτό αναφέρεται σε έκθεση της Τετάρτης από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας-Ιερουσαλήμ (Applied Research Institute-Jerusalem, ARIJ), μια μη κυβερνητική οργάνωση, με τίτλο «Αρχαιολογικοί Χώροι στην Επαρχία Ναμπλούς: Ένα Ανοιχτό Πεδίο για Ισραηλινά Σχέδια Κατάσχεσης», που εξετάστηκε από το πρακτορείο Anadolu.

Η έκθεση σημειώνει ότι, σύμφωνα με φυλλάδιο που περιέχει στρατιωτικές εντολές υπογεγραμμένες από τον ταξίαρχο Μότι Αλμόζ, επικεφαλής της Ισραηλινής Πολιτικής Διοίκησης υπό τον στρατό στη Δυτική Όχθη, 63 χώροι ταξινομήθηκαν ως «ισραηλινά ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία».

Η έκθεση αναφέρει ότι 59 από αυτούς τους χώρους βρίσκονται στην επαρχία Ναμπλούς, τρεις στην επαρχία Ραμάλα και ένας στην επαρχία Σαλφίτ.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η στόχευση παλαιστινιακών αρχαιολογικών χώρων από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη «δεν είναι απλώς διοικητική ή νομική διαδικασία, αλλά μέρος μιας συστηματικής πολιτικής που αποσκοπεί στην κατάσχεση της παλαιστινιακής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Προσθέτει ότι αυτό το βήμα αποτελεί μέρος της «αναδιαμόρφωσης της παλαιστινιακής πολιτιστικής ταυτότητας για να εξυπηρετήσει την ισραηλινή αφήγηση, ειδικά καθώς οι περισσότεροι από τους στοχευόμενους χώρους βρίσκονται κοντά σε ισραηλινά φυλάκια, οικισμούς ή άλλες αποικιακές τοποθεσίες — ιδιαίτερα στην επαρχία Ναμπλούς».

Η έκθεση τονίζει ότι «η ταξινόμηση αυτών των παλαιστινιακών αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων ως 'ισραηλινών' συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κατάφωρη παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων και άμεση απειλή για την παλαιστινιακή εθνική ταυτότητα».