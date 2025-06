El expresidente de Uruguay, José Mujica, una de las figuras políticas más populares en Sudamérica, anunció este lunes que padece un tumor en el esófago cuyo tratamiento es "complejo", pero prometió seguir en la escena política y se mostró "agradecido" por su vida.

Mujica, de 88 años, explicó durante una conferencia de prensa que le informaron del diagnóstico el pasado viernes: “Fui a hacerme un chequeo, a resultas de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, lo que es algo obviamente muy comprometido".

Luego, el referente de la izquierda latinoamericana detalló que su condición inmunológica dificulta una cirugía o la quimioterapia, por lo que sus médicos evaluarán ahora cómo tratarlo.

"Es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones, lo cual crea dificultades para técnicas de radioterapia o de cirugía", detalló.

"En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa", añadió el expresidente.

José "Pepe" Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, luego fue senador y sigue militando en la facción de izquierda Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio.

A pesar de su enfermedad, el dirigente aseguró que mientras tenga fuerzas seguirá militando en su partido. "Mientras el rollo aguante voy a estar", afirmó.

El anuncio generó consternación en Uruguay y el expresidente recibió el apoyo de la esfera política del país, en especial de parte del Frente Amplio. Además, dirigentes latinoamericanos, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario de Bolivia, Luis Arce, se solidarizaron con él ante su diagnóstico.

La profunda reflexión de Mujica

Durante sus declaraciones en la sede del MPP en Montevideo, tras el anuncio de su enfermedad, Mujica dedicó palabras a los jóvenes: "Quiero transmitirles que la vida es hermosa y se gasta, se va, y el quid de la cuestión, triunfar en la vida, es volver a empezar cada vez que uno cae".

"Si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen", señaló.

"La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad, y si no la utilizamos no somos libres", enfatizó. "La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces".

"Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado", concluyó.