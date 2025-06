AMÉRICA LATINA 10 MIN DE LECTURA Lo expulsaron del ejército israelí y contó los agravios en una película En la Argentina, Elad se encargaba de dar visas para residir en Israel. Pero el horror del ejército le cambiaría la vida. Compartir

"Dejé el ejército porque me dieron la baja por insanía mental, y eso habla muy bien de mi salud mental. No podía seguir justificando las acciones que veía", dice Elad respecto a su experiencia en el ejército israelí. (Foto cortesía Elad Abraham) / Others