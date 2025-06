El ataque de Israel al Líbano ha puesto en juego el futuro del millón de estudiantes del país .

Recientemente, el Ministerio de Educación anunció la decisión de posponer el inicio del año académico para las escuelas públicas hasta el 4 de noviembre. Esta medida de emergencia se implementó en medio de la agresión israelí, ya que muchas escuelas están ocupadas por personas desplazadas internamente.

Sin embargo, la decisión ha sido objeto de un intenso debate.

Lo que algunos funcionarios han denominado un "plan soñado" ha sido calificado por otros como un "plan fantasma", lo que resalta las profundas divisiones sobre su viabilidad y efectividad.

En medio de una crisis multidimensional, que abarca desde el colapso económico hasta la guerra total, el sector educativo de Líbano se encuentra en una encrucijada crítica. El ministro de Educación de Líbano, Abbas Halabi, quien ejerce en calidad de interino, enfrenta crecientes críticas por la estrategia de su ministerio ante la crisis.

Su plan, oficialmente presentado como una iniciativa de rescate educativo, ha sido cuestionado por expertos, padres y docentes, quienes argumentan que viola las leyes existentes y contradice los principios constitucionales de igualdad y justicia en Líbano.

En una entrevista telefónica con TRT World, Nader Hadifa, asesor del ministro interino, explicó que el plan del ministerio se encuentra en su etapa final y se implementará a principios de noviembre.

"La inscripción será electrónica y gratuita, e incluirá tanto escuelas públicas como privadas. Las escuelas privadas que ofrezcan educación presencial deben obtener la aprobación de los comités de padres y firmar un compromiso asumiendo la responsabilidad total por cualquier riesgo que pueda surgir.

También deben garantizar la tecnología necesaria para el aprendizaje en línea", explicó. En esencia, el ministerio ha indicado que la responsabilidad recae en los padres y los administradores de las escuelas privadas para mantener a los estudiantes a salvo si optan por la enseñanza presencial. Además, el ministerio ha fomentado el uso de métodos en línea o híbridos.

A través de una combinación de clases diurnas y nocturnas, así como días escolares durante los fines de semana, el plan busca acomodar a los niños desplazados utilizando los recursos existentes.

Brecha digital y desafíos de infraestructura

Sin embargo, Rania Merhi, profesora de sociología en el Ministerio de Educación, cuestiona si realmente existe la infraestructura adecuada para el aprendizaje remoto o híbrido.

"Podríamos llamarlo el plan fantasma. Todo lo que el ministro y su equipo han hecho es realizar conferencias de prensa y apariciones mediáticas para hablar sobre un plan que solo existe en su imaginación, buscando financiamiento para lo que probablemente será otro año académico inútil", afirmó.

La gerente de comunicaciones también fue cuestionada sobre si se proporcionaría internet gratuito a los estudiantes, a lo que respondió de manera categórica que no. "Esto demuestra que el ministerio de Educación no puede planificar ni encontrar alternativas adecuadas", agregó.

Relacionado Medio millón de desplazados en Líbano mientras Israel continúa con ataques

Los docentes también han expresado su preocupación por trabajar en las noches, ya que solo están obligados por contrato a trabajar durante el día, y muchos han asumido empleos adicionales por la noche para llegar a fin de mes.

Merhi destacó que lo que resulta aún más peligroso son las decisiones aparentemente arbitrarias que amenazan conceptos fundamentales de justicia social e igualdad consagrada en la constitución libanesa.

"¿Cuál es la relación del plan del ministerio con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el cuarto objetivo: educación de calidad?"

Los desafíos del aprendizaje en línea son particularmente agudos para los estudiantes más jóvenes. Ghinwa Al-Mashtoub, madre de dos hijos, incluyendo a un niño de siete años en la escuela primaria, expresó preocupaciones comunes entre los padres.

"¿Qué tan efectiva será esta metodología de enseñanza en línea o híbrida, especialmente con internet y electricidad intermitentes? Estoy especialmente preocupada por el impacto en los niños más pequeños y cómo se readaptarán cuando eventualmente volvamos a la educación presencial", comentó Al-Mashtoub a TRT World.

Su hijo de siete años, Basel Ghawi, expresa su deseo de regresar a la escuela.

"Prefiero aprender en la escuela en lugar de en línea porque la conexión a internet no es buena y a veces no puedo entender al maestro porque el sonido no es claro. En la escuela, puedo pedirle al maestro que repita las cosas para entender, y puedo jugar con mis amigos", afirmó.

Impacto de la ofensiva

A finales de septiembre, Israel inició una serie incesante de bombardeos aéreos, que fueron seguidos por incursiones terrestres en el sur del Líbano y ataques a varias posiciones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés) a principios de octubre. Hasta el momento, se han reportado más de 2.400 personas fallecidas y más de 11.200 heridas.

Israel ha declarado que su objetivo es destruir la infraestructura de Hezbollah, un partido político y grupo paramilitar libanés. Desde octubre del año pasado, Hezbollah ha estado intercambiando fuego con el ejército israelí en solidaridad con los palestinos en Gaza.

Esta escalada del conflicto en la frontera sur del Líbano ha empeorado una situación ya crítica. Los ataques israelíes han apuntado a áreas densamente pobladas en todo el país, obligando a las escuelas a convertirse en centros de evacuación, especialmente en cuatro provincias: Líbano Meridional, Nabatiyeh, Valle de la Becá y Baalbek-Hermel.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), casi 1,2 millones de libaneses se han visto desplazados internamente, con el 78% de ellos obligados a abandonar sus provincias de origen.

El Ministerio de Educación enfrenta desafíos para rastrear el desplazamiento de aproximadamente 400,000 estudiantes y 40,000 profesores de sistemas escolares públicos y privados, quienes han tenido que dejar sus hogares. Este éxodo masivo presenta un desafío logístico sin precedentes para las autoridades educativas que intentan garantizar la continuidad académica.

Todo esto ocurre en un contexto devastador para los niños libaneses en edad escolar, que han estado lidiando con la inestabilidad desde las huelgas de maestros por mejores salarios y condiciones laborales en enero de 2023 que, según Save the Children , dejaron a aproximadamente 1 millón de niños sin educación.

Fallos sistémicos y luchas docentes

La crisis actual ha agravado problemas fundamentales dentro del sistema educativo, según Merhi.

"El plan ignora por completo la fuerza motriz del proceso educativo: el docente. Desde la crisis del Covid-19, los maestros han estado utilizando sus propios recursos para apoyar la educación pública, agotando sus ahorros mientras esperan que el Estado se recupere. Nos han convertido en una moneda de cambio, utilizados para obtener subvenciones y ayuda de diversas fuentes", afirmó.

Merhi también destacó el alarmante deterioro en las condiciones de trabajo de los maestros. Con 24 años de experiencia en la enseñanza y títulos avanzados en desarrollo local y antropología, su salario mensual ha caído drásticamente de $2,000 a $250.

"Esto consiste en siete pagos disfrazados de asistencia social que ni siquiera se contabilizan para mis beneficios de jubilación. El ministerio ha logrado asegurar un adicional de $300 en incentivos de países donantes, pero estos son condicionales a los días de asistencia, convirtiéndonos efectivamente en jornaleros en lugar de funcionarios públicos", explicó.

La situación resulta especialmente indignante para los educadores de carrera que ingresaron a la profesión a través de un riguroso proceso de selección.

"Entramos al empleo estatal a través de exámenes del consejo de servicio civil, diseñados para seleccionar a los candidatos más calificados", señala Merhi. "Ahora nos encontramos mendigando por dignidades básicas mientras el ministro viaja a Francia en busca de subvenciones".

Relacionado Libaneses quedan sin hogar tras ataques de Israel: “Han destruido mi casa”

Costo psicológico

La inestabilidad en el sistema escolar podría tener efectos duraderos en los niños de Líbano, advierten los expertos.

La Dra. Randa Shlita, psicóloga clínica e investigadora, señaló que los estudiantes desplazados, en particular, podrían sufrir un impacto psicológico severo.

"La situación ha trascendido el ámbito de la psicología y ha pasado al terreno de los delitos contra los niños. La inestabilidad abre la puerta a numerosos problemas psicológicos, como ansiedad, ataques de pánico e incapacidad para concentrarse en diversos aspectos de la vida", afirmó la especialista.

En conversación con TRT World, la psicóloga enfatizó que estos problemas podrían requerir tratamiento farmacológico y psicológico a largo plazo.

"En Europa, se establecen unidades de crisis psicológica tras eventos sísmicos para tratar y rehabilitar a las personas, especialmente a los niños. La ausencia de tales sistemas de apoyo en Líbano agrava el trauma", afirmó.

La desigualdad educativa también es una preocupación entre algunas familias.

Darine Zeytouni, madre de tres niños en educación preescolar, primaria y secundaria que asisten a escuelas públicas, criticó la enseñanza en línea.

"Durante la pandemia de Covid-19, incluso sin una guerra, hubo interrupciones en la electricidad y el internet. ¿Cómo funcionará esto con tres estudiantes al mismo tiempo? ¿Cómo puede un niño de preescolar aprender y concentrarse en línea? Es un sistema completamente fallido. Y si van a la escuela de manera presencial, ¿pueden afrontar las facturas de energía, especialmente con el invierno a la vuelta de la esquina?", se preguntó.

Zeytouni destacó la ventaja de la educación privada, que no puede costear a $5.000 por estudiante, sin incluir transporte, libros y otros gastos, mientras que los niños de las escuelas públicas no reciben nada, ya que sus docentes luchan con salarios severamente devaluados.

Mirando hacia el futuro

Mientras el sector educativo de Líbano lucha por recuperar su estabilidad, los desafíos continúan multiplicándose. Nehmeh Mahfoud, presidente del Sindicato de Maestros en Escuelas Privadas de Líbano, enfatiza la importancia de mantener la educación presencial siempre que sea posible.

"Un solo día de clases presenciales equivale a entre 10 y 15 días de clases a distancia", dijo Mahfoud a TRT World. "Estamos tratando de ofrecer todo lo que podamos en clases presenciales ahora porque no sabemos cómo evolucionará o se deteriorará la situación".

La necesidad de una solución integral y viable es más urgente que nunca, señala.

"La crisis actual amenaza no sólo la educación inmediata de los estudiantes sino también las perspectivas a largo plazo de toda una generación", añadió Mahfoud.

Para estudiantes como Yara Hassoun, una joven de 19 años que cursa el último año de secundaria, las incertidumbres pesan mucho.

En declaraciones a TRT World, dijo: "Estas múltiples crisis han afectado profundamente mis estudios. Perdí la motivación para ir a la escuela y aprender. Se suponía que iba a terminar la secundaria y unirme a una universidad privada, pero esto se ha convertido en un sueño imposible debido a la situación económica y ahora, la guerra".