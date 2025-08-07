GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
Ser un niño en Gaza..
En Gaza, la infancia ya no significa juegos ni escuela, sino una lucha diaria por sobrevivir
esp_video_ser niño en Gaza / TRT Español
hace 13 horas

En Gaza, la infancia ya no significa juegos ni escuela, sino una lucha diaria por sobrevivir.

Con miles de padres y madres asesinados por los bombardeos israelíes, y con el acceso a comida bloqueado deliberadamente por la política de hambre impuesta por Israel, muchos niños palestinos han quedado completamente solos.

Recomendado

Niños que, en vez de ser cuidados, tienen que cuidar. Que buscan desesperadamente algo de comida, no solo para ellos, sino para alimentar a sus hermanos y abuelos.

Una generación entera está siendo obligada a crecer en medio del hambre, el trauma y la pérdida, mientras el mundo observa en silencio.

Explora
Handala desafía el bloqueo israelí y sigue rumbo a Gaza pese a drones y cortes en las comunicaciones
Un asesinato cada 12 minutos: Gaza atraviesa el mes más letal desde el inicio del 2024
Israel y EE.UU. retiran sus delegaciones de negociación de tregua en Gaza y el proceso se estanca
Con Gaza sumida en una hambruna masiva, ¿en qué punto están las negociaciones de alto el fuego?
Parlamento de Israel aprueba una moción para anexar Cisjordania ocupada y desata condenas globales
Rusia y Ucrania cierran ronda de negociaciones de paz en Estambul con propuesta de cumbre en agosto
Con denuncias de “sesgo antiisraelí”, EE.UU. abandona la Unesco por tercera vez en su historia
Bombardeados y forzados a evacuar, más de dos millones sobreviven hacinados en el 12% de Gaza
Türkiye impulsa su industria de defensa a un nuevo nivel, afirma presidente Erdogan en la feria IDEF
Türkiye y Reino Unido refuerzan cooperación en defensa con un acuerdo por avión Eurofighter Typhoon
Venezuela inicia investigación por presuntos abusos a migrantes detenidos en prisión salvadoreña
Nacer para morir de hambre: el bloqueo de alimentos y los bombardeos condenan a los bebés en Gaza
Presidentes de Latinoamérica y España unen voces por Gaza y contra las amenazas a la democracia
Ministros de El Salvador y Türkiye refuerzan vínculos bilaterales en encuentro en Ankara
Lago Escondido: el polémico enclave del millonario Joe Lewis con nexos israelíes en la Patagonia
Por Agustín Gulman
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us