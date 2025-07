Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a quienes comercien con Rusia si no hay un alto al fuego en 50 días. ¿Pero realmente puede presionar así a potencias como China o India?

Todo indica que no. Más que una vía hacia la paz, su anuncio suena a gesto simbólico: no atiende las raíces del conflicto ni los intereses geopolíticos en juego. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿se puede negociar la paz ignorando lo que la desató?