EE.UU. podría retirar su apoyo a Israel si continúa los ataques en Gaza, según reporte

Fuentes citadas por The Washington Post aseguran que Netanyahu tiene los medios para poner fin a la ofensiva en Gaza, pero no la voluntad. Mientras, Reino Unido, Francia y Canadá amenazan con “acciones concretas" si no se detiene la acción militar.