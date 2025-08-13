GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
Performance por Palestina en el metro de Chile
Sembramos en el concreto el sutil rezo de un poema, que al igual que una semilla, tiene el poder de expandir su memoria con la esperanzadora promesa de volver a echar raíces y florecer en la tierra de los desterrados”
esp_thumbnail_chilenas / TRT Español
hace 21 horas

“Salimos a la calle en el intento de ser la voz de los sin voz”: así arranca la iniciativa de jovenes artistas en Santiago de Chile, que recorren el metro y las calles de la ciudad bajo una performance única que combina coreografía, simbolismo y poesía, para protestar contra el genocidio que comete Israel en Gaza.“

Recomendados

Sembramos en el concreto el sutil rezo de un poema, que al igual que una semilla, tiene el poder de expandir su memoria con la esperanzadora promesa de volver a echar raíces y florecer en la tierra de los desterrados”

Explora
Handala desafía el bloqueo israelí y sigue rumbo a Gaza pese a drones y cortes en las comunicaciones
Un asesinato cada 12 minutos: Gaza atraviesa el mes más letal desde el inicio del 2024
Israel y EE.UU. retiran sus delegaciones de negociación de tregua en Gaza y el proceso se estanca
Con Gaza sumida en una hambruna masiva, ¿en qué punto están las negociaciones de alto el fuego?
Parlamento de Israel aprueba una moción para anexar Cisjordania ocupada y desata condenas globales
Rusia y Ucrania cierran ronda de negociaciones de paz en Estambul con propuesta de cumbre en agosto
Con denuncias de “sesgo antiisraelí”, EE.UU. abandona la Unesco por tercera vez en su historia
Bombardeados y forzados a evacuar, más de dos millones sobreviven hacinados en el 12% de Gaza
Türkiye impulsa su industria de defensa a un nuevo nivel, afirma presidente Erdogan en la feria IDEF
Türkiye y Reino Unido refuerzan cooperación en defensa con un acuerdo por avión Eurofighter Typhoon
Venezuela inicia investigación por presuntos abusos a migrantes detenidos en prisión salvadoreña
Nacer para morir de hambre: el bloqueo de alimentos y los bombardeos condenan a los bebés en Gaza
Presidentes de Latinoamérica y España unen voces por Gaza y contra las amenazas a la democracia
Ministros de El Salvador y Türkiye refuerzan vínculos bilaterales en encuentro en Ankara
Lago Escondido: el polémico enclave del millonario Joe Lewis con nexos israelíes en la Patagonia
Por Agustín Gulman
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us