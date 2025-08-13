La orden de Donald Trump de movilizar al ejército de EE.UU. para combatir a los carteles del narcotráfico en el extranjero amenaza con alterar, todavía más, las relaciones de la Casa Blanca con varios países de Latinoamérica.

En lo que llama su lucha contra el crimen trasnacional, el Gobierno de Trump aumentó la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo vinculó, sin revelar pruebas hasta el momento, con el cartel de Sinaloa, y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su arresto.