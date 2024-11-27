شرکت صنعتی آلمانی تیسنکروپ اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۱۰۰۰ نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد و قصد دارد بخش فولاد خود را با کاهش ظرفیت تولید و برونسپاری مشاغل، به وضعیت پایدارتر برساند. این تصمیم در واکنش به هزینههای بالای تولید و رقابت شدید از سوی رقبای آسیایی اتخاذ شده است.
شرکت تیسنکروپ، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در جهان است و حالا برنامههایی را برای تعدیلنیرو گسترده در پیش گرفته است. این تصمیم بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود وضعیت مالی بخش فولاد این شرکت اتخاذ شده است که در حال حاضر با مشکلاتی مانند هزینههای بالای تولید و رقابت شدید از سوی رقبای آسیایی مواجه است.
تیسنکروپ قصد دارد ۵ هزار شغل را در بخش فولاد خود حذف کرده و ۶ هزار موقعیت شغلی دیگر را از طریق برونسپاری به شرکتهای خارجی یا فروش فعالیتهای تجاری کاهش دهد. همچنین، این شرکت برنامه دارد ظرفیت تولید خود را از ۱۱.۵ میلیون تن به ۹ میلیون تن کاهش دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که تعداد کارکنان بخش فولاد تیسنکروپ هماکنون حدود ۲۷ هزار نفر است.
در راستای این برنامه، تیسنکروپ همچنین قصد دارد سهمهای خود در کارخانه فولاد کروپ مانسمن در دویسبورگ آلمان را بفروشد و در صورت عدم پیداشدن خریدار، مذاکراتی با دیگر سهامداران برای تعطیلی کارخانهها آغاز خواهد کرد.
این تصمیم در واکنش به تغییرات شرایط بازار و ضرورت کاهش هزینهها اتخاذ شده و تیسنکروپ به دنبال ایجاد چشماندازهای بلندمدت برای کارکنان خود است. بااینحال، اتحادیههای کارگری این کاهشهای شدید را بهعنوان خط قرمزی برای کارگران و کارکنان ارزیابی کرده و نسبت به آن اعتراض کردهاند.