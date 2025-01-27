هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به عربستان سعودی، با مقامات ارشد این کشور دیدار و درباره موضوعات مختلف ازجمله روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتگو خواهد کرد.
هاکان فیدان پیشتر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ برای شرکت در نشست چندجانبه سوریه که در ریاض برگزار شد، به عربستان سفر کرده و در حاشیه این نشست با وزیر امور خارجه عربستان، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، دیدار کرده بود.
پیشبینی میشود در این سفر، تقویت روابط سیاسی میان ترکیه و عربستان سعودی که بهطور مداوم در حال گسترش است، از محورهای اصلی دیدارها باشد.
همچنین، ارتقای حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۴ به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده و نیمی از آن به صادرات ترکیه اختصاص دارد، در دستور کار گفتگوها قرار خواهد گرفت.
نقش «شورای هماهنگی ترکیه-عربستان» بهعنوان ابزاری مهم برای تعمیق همکاریها و شناسایی زمینههای جدید تعامل، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، اهمیت تعامل گسترده جامعه بینالمللی با اداره جدید سوریه و ضرورت همکاری ترکیه و عربستان برای لغو تحریمهای اعمال شده بر این کشور، از موضوعات کلیدی مذاکرات خواهد بود.
درنهایت، انتظار میرود طرفین بر لزوم افزایش فشارهای بینالمللی بر اسرائیل جهت تثبیت آتشبس در غزه و همچنین بر تلاشهای مشترک برای تحقق راهحل دو دولتی تاکید کنند.
روابط دوجانبه ترکیه و عربستان سعودی طی سالهای اخیر با رشد قابلتوجهی مواجه بوده است. شرکتهای پیمانکاری ترکیه تاکنون بیش از ۴۰۰ پروژه در عربستان اجرا کردهاند و صنعت دفاعی ترکیه که بهسرعت در حال توسعه است، موردتوجه مقامات سعودی قرارگرفته است.
لازم به ذکر است که یکی از موضوعات اصلی این سفر، بررسی فعالیتهای شورای هماهنگی ترکیه-عربستان خواهد بود که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شده و اولین نشست آن در فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا برگزار شد.
انتظار میرود دومین نشست این شورا در آینده نزدیک به ریاست وزیران امور خارجه دو کشور در ریاض برگزار شود.
علاوه بر این، ترکیه و عربستان سعودی در زمینه مسائل منطقهای ازجمله تحولات فلسطین و سوریه، همکاری نزدیکی دارند و بهعنوان اعضای گروه تماس غزه وابسته به سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، نقش فعالی در این زمینه ایفا میکنند.
این سفر با هدف تعمیق روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور انجام خواهد شد.