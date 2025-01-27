هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به عربستان سعودی، با مقامات ارشد این کشور دیدار و درباره موضوعات مختلف از‌جمله روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد.

هاکان فیدان پیش‌تر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ برای شرکت در نشست چندجانبه سوریه که در ریاض برگزار شد، به عربستان سفر کرده و در حاشیه این نشست با وزیر امور خارجه عربستان، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، دیدار کرده بود.

پیش‌بینی می‌شود در این سفر، تقویت روابط سیاسی میان ترکیه و عربستان سعودی که به‌طور مداوم در حال گسترش است، از محورهای اصلی دیدارها باشد.

همچنین، ارتقای حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۴ به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده و نیمی از آن به صادرات ترکیه اختصاص دارد، در دستور کار گفتگوها قرار خواهد گرفت.

نقش «شورای هماهنگی ترکیه-عربستان» به‌عنوان ابزاری مهم برای تعمیق همکاری‌ها و شناسایی زمینه‌های جدید تعامل، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، اهمیت تعامل گسترده جامعه بین‌المللی با اداره جدید سوریه و ضرورت همکاری ترکیه و عربستان برای لغو تحریم‌های اعمال شده بر این کشور، از موضوعات کلیدی مذاکرات خواهد بود.