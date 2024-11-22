کارآفرینان فین‌تک(فناوری مالی) ترکیه در رویداد اسلاش ۲۰۲۴ (Slush 2024) فنلاند، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فناوری و استارتاپ اروپا، اکوسیستم نوآورانه ترکیه را معرفی کردند. با تأکید بر زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته، قوانین حامی کارآفرینی و جمعیت جوان مستعد فناوری، آن‌ها سرمایه‌گذاران جهانی را به بهره‌گیری از فرصت‌های منحصربه‌فرد این بازار دعوت کردند.

رویداد اسلاش ۲۰۲۴، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فناوری و استارتاپ اروپا، در هلسینکی پایتخت فنلاند آغاز شد. این رویداد، میزبان پنلی با عنوان «اکوسیستم فین‌تک ترکیه: مرکز نوآوری» بود که با حمایت دفتر سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری ترکیه برگزار شد. در این پنل، بر موفقیت‌های فین‌تک ترکیه و عوامل کلیدی رشد آن از جمله قوانین حمایتی کارآفرینی، سیستم‌های پیشرفته پرداخت آنلاین و بانکداری موبایلی و جمعیت جوان مستعد فناوری تأکید شد. همچنین، به نحوه گسترش شرکت‌های فین‌تک ترکیه به بازارهای خارجی و جذب سرمایه‌گذاران جهانی پرداخته شد.

کارآفرینان فین‌تک ترکیه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تأمین مالی کرده‌اند که ترکیه را به یکی از فعال‌ترین بازارها در اکوسیستم فین‌تک اروپا تبدیل کرده است. شرکت‌ها و استارتاپ‌های فین‌تک ترکیه به دنبال گسترش حضور خود در بازارهای بین‌المللی هستند و توجه سرمایه‌گذاران جهانی را به فرصت‌های منحصربه‌فرد این بازار جلب کرده‌اند.