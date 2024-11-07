منطقه‌
2 دقیقه خواندن
نمایشگاه پاریس؛ معرفی زعفران افغانستان با حمایت آمریکا به بازار جهانی
آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده (USAID) قرارداد فروش ۶۰۰ کیلوگرم زعفران افغانستان را در نمایشگاه پاریس ۲۰۲۴ به ارزش بیش از یک میلیون دلار، امضا کرد.
نمایشگاه پاریس؛ معرفی زعفران افغانستان با حمایت آمریکا به بازار جهانی
مزارع کشت زعفران در اسکی‌شهیر ترکیه /عکس: AA
7 نوامبر 2024

این قرارداد که در جریان نمایشگاه بین‌المللی پاریس منعقد شد، به‌عنوان فرصتی برای گسترش حضور زعفران افغانستان در بازارهای جهانی تلقی می‌شود.

کشت زعفران در افغانستان به ۲۶ استان گسترش یافته است. این تغییر پس از ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و تلاش‌های دولت برای کاهش وابستگی به تولید مواد مخدر به دست آمده است. گسترش کشت زعفران به‌عنوان یک کشاورزی پایدار در این کشور، می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای کشت خشخاش، اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در سال گذشته ۶۷ تن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است. با گسترش تولید زعفران، صادرات این محصول به کشورهای دیگر همچنان روند صعودی دارد. علاوه بر این، دولت افغانستان با هدف کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی، توسعه کشت زعفران را در دستور کار قرار داده است.

مطالب پیشنهادی

زعفران افغانستان پیش‌تر موفق به دریافت جایزه «سه ستاره طلایی» از موسسه طعم بین‌المللی در بروکسل، بلژیک شده بود. این موفقیت‌ها در زمینه کیفیت و صادرات زعفران افغانستان به کشورهایی مانند امارات متحده عربی، هند، پاکستان، چین و کشورهای اروپایی، منجر به جلب توجه بیشتر بازارهای جهانی به این محصول شده است.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us