این قرارداد که در جریان نمایشگاه بینالمللی پاریس منعقد شد، بهعنوان فرصتی برای گسترش حضور زعفران افغانستان در بازارهای جهانی تلقی میشود.
کشت زعفران در افغانستان به ۲۶ استان گسترش یافته است. این تغییر پس از ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و تلاشهای دولت برای کاهش وابستگی به تولید مواد مخدر به دست آمده است. گسترش کشت زعفران بهعنوان یک کشاورزی پایدار در این کشور، میتواند بهعنوان جایگزینی برای کشت خشخاش، اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در سال گذشته ۶۷ تن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است. با گسترش تولید زعفران، صادرات این محصول به کشورهای دیگر همچنان روند صعودی دارد. علاوه بر این، دولت افغانستان با هدف کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی، توسعه کشت زعفران را در دستور کار قرار داده است.
زعفران افغانستان پیشتر موفق به دریافت جایزه «سه ستاره طلایی» از موسسه طعم بینالمللی در بروکسل، بلژیک شده بود. این موفقیتها در زمینه کیفیت و صادرات زعفران افغانستان به کشورهایی مانند امارات متحده عربی، هند، پاکستان، چین و کشورهای اروپایی، منجر به جلب توجه بیشتر بازارهای جهانی به این محصول شده است.