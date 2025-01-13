پس از هفته‌ها تلاش نافرجام برای اجرای حکم بازداشت یون سوک یول، رئیس‌جمهور استیضاح‌شده کره‌جنوبی، قرار است روز سه‌شنبه چهاردهم ژانویه، اولین جلسه دیوان قانون اساسی کره‌جنوبی برای شنیدن دفاعیه آقای یون برگزار شود.

خبرگزاری یونهاپ در گزارشی به نقل از کاب گون، وکیل یون سوک یول اعلام کرد که حضور رئیس‌جمهور در جلسه دادگاه مستلزم تامین امنیت است و در غیر این صورت وی در این جلسه حضور نخواهد داشت.

دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری کره‌جنوبی (CIO) قصد دارد اقدام جدیدی برای بازداشت یون در ارتباط با پرونده‌ای جداگانه مربوط به تلاش نافرجام وی برای اعلام حکومت نظامی در اوایل دسامبر انجام دهد.