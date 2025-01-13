سیاست
یون سوک یول در اولین جلسه محاکمه خود شرکت نمی‌کند
وکیل رئیس‌جمهور استیضاح‌شده کره‌جنوبی گفته است که به دلیل نگرانی‌های امنیتی، موکل او در اولین جلسه دادگاه در ۱۴ ژانویه شرکت نخواهد کرد.
تجمعات مردمی در اطراف اقامتگاه یون سوک یول / عکس: Reuters
پس از هفته‌ها تلاش نافرجام برای اجرای حکم بازداشت یون سوک یول، رئیس‌جمهور استیضاح‌شده کره‌جنوبی، قرار است روز سه‌شنبه چهاردهم ژانویه، اولین جلسه دیوان قانون اساسی کره‌جنوبی برای شنیدن دفاعیه آقای یون برگزار شود.

خبرگزاری یونهاپ در گزارشی به نقل از کاب گون، وکیل یون سوک یول اعلام کرد که حضور رئیس‌جمهور در جلسه دادگاه مستلزم تامین امنیت است و در غیر این صورت وی در این جلسه حضور نخواهد داشت.

دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری کره‌جنوبی (CIO) قصد دارد اقدام جدیدی برای بازداشت یون در ارتباط با پرونده‌ای جداگانه مربوط به تلاش نافرجام وی برای اعلام حکومت نظامی در اوایل دسامبر انجام دهد.

کاب گون می‌گوید: مقامات دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری و پلیس در تلاشند تا با روش‌های غیرقانونی، احکام بازداشت را اجرا کنند که نگرانی‌هایی برای موکل بنده درباره ایمنی شخصی و وقوع اشتباه در حکم ایجاد کرده است.

اقدام رئیس‌جمهور وقت کره‌جنوبی برای اعلام حکومت نظامی، این کشور را به بزرگ‌ترین بحران سیاسی خود در چند دهه گذشته فرو برده و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا را تحت‌تاثیر قرار داده است.

