ترکیه خواستار شناسایی رسمی پ.ک.ک به عنوان گروه تروریستی از سوی عراق شد
وزیر امور خارجه ترکیه از دولت عراق خواست تا گروه پ.ک.ک را رسماً به‌عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کند و بر ضرورت این اقدام برای تقویت همکاری‌های مشترک ضدتروریسم تأکید کرد.
وزرای امورخارجه ترکیه و عراق در نشست مطبوعاتی مشترک در بغداد / عکس : AA
26 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر خود به بغداد و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود، فؤاد حسین، بر لزوم همکاری مشترک میان ترکیه، عراق و سوریه برای مقابله با گروه‌های تروریستی نظیر داعش و پ.‌ک.‌ک تأکید کرد. وی افزود که چنین همکاری‌هایی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه ضروری است.

هاکان فیدان در خصوص تهدیدهای امنیتی گروه تروریستی پ.ک.ک برای امنیت و ثبات منطقه بیان داشت: توافق کردیم که در مبارزه مشترک علیه گروه‌های تروریستی، به‌ویژه گروه تروریستی پ.ک.ک، همکاری کنیم.

وی در ادامه افزود: گروه تروریستی پ.ک.ک تهدید بزرگی برای ترکیه، عراق و همچنین سوریه است.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر اهمیت روابط دوجانبه و نقش عراق در منطقه تأکید کرده و گفت: هرچه عراق شکوفاتر و نیرومندتر باشد، شکوفایی ترکیه نیز بیشتر خواهد شد، ما از تمام گام‌هایی که برای بهبود ثبات و صلح در عراق برداشته می‌شود، حمایت می‌کنیم.

هاکان فیدان با اشاره به اینکه عراق پیش‌تر در مارس ۲۰۲۴ پ.ک.ک را به‌عنوان گروه ممنوعه طبقه‌بندی کرده بود، اعلام کرد که انتظار ترکیه این است که دولت عراق گامی فراتر برداشته و این گروه را رسماً به‌عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت بشناسد. وی افزود که چنین اقدامی می‌تواند همکاری‌های دوجانبه در مبارزه با تروریسم را تقویت کند.

هم‌زمان، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، اونجو کچلی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز تسلیت به خانواده قربانیان حمله اخیر در عراق، پ.ک.ک را تهدیدی مشترک برای امنیت ملی ترکیه و عراق دانست و تأکید کرد که این گروه علاوه بر نقض حاکمیت عراق، مانعی جدی برای توسعه و امنیت در این کشور محسوب می‌شود.

وزیر امور خارجه عراق، فؤاد حسین، نیز در این کنفرانس مطبوعاتی به مسائل امنیتی و همکاری دوجانبه پرداخت و اظهار داشت: ما با ترکیه در مورد نحوه برخورد با وضعیت جدید در سوریه دارای تفاهماتی هستیم.

وی افزود: درباره سازوکارهای همکاری در خصوص وضعیت امنیتی منطقه و وضعیت تروریست‌های داعشی حاضر در مرزهای عراق و سوریه با ترکیه به تبادل نظر پرداختیم.

گفتنی است که پ.ک.ک در طول ۴۰ سال فعالیت تروریستی خود که از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است، جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفته است که در میان آن‌ها زنان و کودکان نیز حضور دارند.

