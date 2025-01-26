هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر خود به بغداد و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود، فؤاد حسین، بر لزوم همکاری مشترک میان ترکیه، عراق و سوریه برای مقابله با گروه‌های تروریستی نظیر داعش و پ.‌ک.‌ک تأکید کرد. وی افزود که چنین همکاری‌هایی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه ضروری است.

هاکان فیدان در خصوص تهدیدهای امنیتی گروه تروریستی پ.ک.ک برای امنیت و ثبات منطقه بیان داشت: توافق کردیم که در مبارزه مشترک علیه گروه‌های تروریستی، به‌ویژه گروه تروریستی پ.ک.ک، همکاری کنیم.

وی در ادامه افزود: گروه تروریستی پ.ک.ک تهدید بزرگی برای ترکیه، عراق و همچنین سوریه است.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر اهمیت روابط دوجانبه و نقش عراق در منطقه تأکید کرده و گفت: هرچه عراق شکوفاتر و نیرومندتر باشد، شکوفایی ترکیه نیز بیشتر خواهد شد، ما از تمام گام‌هایی که برای بهبود ثبات و صلح در عراق برداشته می‌شود، حمایت می‌کنیم.

هاکان فیدان با اشاره به اینکه عراق پیش‌تر در مارس ۲۰۲۴ پ.ک.ک را به‌عنوان گروه ممنوعه طبقه‌بندی کرده بود، اعلام کرد که انتظار ترکیه این است که دولت عراق گامی فراتر برداشته و این گروه را رسماً به‌عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت بشناسد. وی افزود که چنین اقدامی می‌تواند همکاری‌های دوجانبه در مبارزه با تروریسم را تقویت کند.