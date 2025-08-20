به گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، شامگاه سه‌شنبه نوزدهم آگوست، یک اتوبوس مسافربری در جاده اسلام‌قلعه هرات دچار سانحه شد. بر اساس گزارش‌ها، اتوبوس ظاهراً پیش از آتش گرفتن با یک خودروی باری برخورد کرده و پس از آن، دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

شدت حریق به حدی بود که امکان نجات سرنشینان اتوبوس که مهاجران بازگشتی از ایران بوده‌اند، فراهم نشد و براساس گزارش منابع محلی، بیش از ۵۵ تن از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند.