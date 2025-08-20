20 اوت 2025
به گزارش رسانههای محلی افغانستان، شامگاه سهشنبه نوزدهم آگوست، یک اتوبوس مسافربری در جاده اسلامقلعه هرات دچار سانحه شد. بر اساس گزارشها، اتوبوس ظاهراً پیش از آتش گرفتن با یک خودروی باری برخورد کرده و پس از آن، دچار آتشسوزی گسترده شده است.
شدت حریق به حدی بود که امکان نجات سرنشینان اتوبوس که مهاجران بازگشتی از ایران بودهاند، فراهم نشد و براساس گزارش منابع محلی، بیش از ۵۵ تن از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند.
شاهدان عینی اعلام کردهاند شعلههای آتش به سرعت گسترش یافت و مانع از نجات سرنشینان گردید. شدت سانحه به حدی بوده که بسیاری از پیکرها قابل شناسایی نبودهاند.
مقامهای محلی تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه و آمار نهایی تلفات ارائه نکردهاند و بررسیها همچنان ادامه دارد.