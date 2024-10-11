منطقه‌
روسیه: تعامل با طالبان برای حفظ ثبات در آسیای مرکزی مهم است
رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد که مذاکرات با طالبان برای حفظ آرامش و ثبات در آسیای مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
گریگوری کاراسین، رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه/ عکس: Reuters
11 اکتبر 2024

 گریگوری کاراسین، رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه که در ۱۰ اکتبر در رأس هیئتی به تاجیکستان سفر کرده بود، اظهار داشت که گفت‌وگو با طالبان برای حفظ ثبات در آسیای مرکزی ضروری است، زیرا قدرت در افغانستان در دست این گروه قرار دارد.

درحالی‌که روسیه روابط نزدیکی با اداره طالبان دارد، تاجیکستان هنوز هیچ‌گونه ارتباط رسمی با این اداره برقرار نکرده است.

 ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، در ۴ اکتبر اعلام کرد که حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی نیاز به طی‌کردن مراحل قانونی دارد.

 همچنین، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور بین‌الملل، در ۷ اکتبر به خبرگزاری تاس تأیید کرد که امکان حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در آینده نزدیک وجود دارد.

