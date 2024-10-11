ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، در ۴ اکتبر اعلام کرد که حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی نیاز به طی‌کردن مراحل قانونی دارد.

همچنین، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور بین‌الملل، در ۷ اکتبر به خبرگزاری تاس تأیید کرد که امکان حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در آینده نزدیک وجود دارد.