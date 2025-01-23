وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، اسد الشیبانی، در گفتوگو با تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، در اجلاس داووس اعلام کرد که کشورش وارد صفحه جدیدی در روابط با جهان شده و خواستار لغو تحریمهای اقتصادی شد که از دههها پیش علیه سوریه اعمال شدهاند. وی این تحریمها را مانعی جدی در مسیر دستیابی به امنیت و ثبات در کشور دانست.
این گفتوگو روز چهارشنبه در حاشیه مجمع اقتصادی جهانی که در شهر داووس سوئیس برگزار شد، صورت گرفت. این اجلاس که از بیستم تا بیست و چهارم ژانویه با عنوان «همکاری برای عصر هوشمند» در حال برگزاری است، میزبان سه هزار نفر ازجمله سیاستمداران، تجار و نمایندگان جامعه مدنی از بیش از ۱۳۰ کشور است.
الشیبانی در این نشست تاکید کرد که لغو تحریمها اساس ثبات در سوریه است و اظهار داشت که تحریمها بزرگترین چالش پیشروی کشور هستند. او همچنین اضافه کرد که مردم سوریه نباید بخاطر تحریمها مجازات شوند.
وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه تصریح کرد که سوریه اکنون صفحه جدیدی با جهان گشوده است و هدف آن ایجاد صلح و ثبات است.
وی از مردم سوریه در داخل و خارج از کشور خواست که به سیستم جدید اعتماد کنند و باور داشته باشند که این اداره و سیستم بهدنبال تحقق امنیت و آرامش در کشور است.
الشیبانی همچنین بیان کرد که سوریه هیچ تهدیدی برای دیگر کشورها ندارد و افزود که سوریه در حال تلاش برای گسترش همکاریها با کشورهای خلیج در زمینههای انرژی و برق است. به گفته وی، سوریه در آیندهای نزدیک اقتصاد خود را به روی سرمایهگذاریهای خارجی خواهد گشود.
تحریمهای اقتصادی علیه سوریه از دسامبر ۱۹۷۹ در دوران رژیم اسد آغاز شد، زمانی که این کشور بهعنوان حامی تروریسم دولتی شناخته شد. این تحریمها در سال ۲۰۰۴ با تصویب «قانون حسابرسی سوریه و «بازسازی حاکمیت لبنان» در آمریکا تشدید شد. پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، تحریمها گسترش بیشتری یافت و بخشهای انرژی و مالی کشور را بهشدت تحتفشار قرار داد.
در سال ۲۰۱۹، قانون حفاظت از غیرنظامیان سوریه سزار تصویب شد که به نام یک مقام سوریهای که تصاویر قربانیان شکنجه را افشا کرده بود، نامگذاری شد. این قانون در سال ۲۰۲۰ اجرایی شد و بر شدت تحریمها افزود.
در هشتم دسامبر ۲۰۲۴، گروههای مخالف رژیم اسد کنترل پایتخت دمشق را بهدست گرفتند و سپس سایر شهرها را نیز از چنگال رژیم اسد بیرون آوردند. این تحولات بهپایان ۶۱ سال حکومت خونین رژیم بعث و ۵۳ سال سلطنت خاندان اسد انجامید.