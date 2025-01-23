وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، اسد الشیبانی، در گفت‌وگو با تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، در اجلاس داووس اعلام کرد که کشورش وارد صفحه جدیدی در روابط با جهان شده و خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی شد که از دهه‌ها پیش علیه سوریه اعمال شده‌اند. وی این تحریم‌ها را مانعی جدی در مسیر دستیابی به امنیت و ثبات در کشور دانست.

این گفت‌وگو روز چهارشنبه در حاشیه مجمع اقتصادی جهانی که در شهر داووس سوئیس برگزار شد، صورت گرفت. این اجلاس که از بیستم تا بیست و چهارم ژانویه با عنوان «همکاری برای عصر هوشمند» در حال برگزاری است، میزبان سه هزار نفر از‌جمله سیاستمداران، تجار و نمایندگان جامعه مدنی از بیش از ۱۳۰ کشور است.

الشیبانی در این نشست تاکید کرد که لغو تحریم‌ها اساس ثبات در سوریه است و اظهار داشت که تحریم‌ها بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی کشور هستند. او همچنین اضافه کرد که مردم سوریه نباید بخاطر تحریم‌ها مجازات شوند.

وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه تصریح کرد که سوریه اکنون صفحه جدیدی با جهان گشوده است و هدف آن ایجاد صلح و ثبات است.

وی از مردم سوریه در داخل و خارج از کشور خواست که به سیستم جدید اعتماد کنند و باور داشته باشند که این اداره و سیستم به‌دنبال تحقق امنیت و آرامش در کشور است.