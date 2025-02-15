طبق بیانیه دفتر سرمایهگذاری ریاستجمهوری، در شرایطی که جریان سرمایهگذاری در سطح جهانی تحت فشار قرار دارد، ترکیه توانسته موقعیت خود را بهعنوان بازاری باثبات و رقابتی برای سرمایهگذاران حفظ کند.
دادههای بانک مرکزی ترکیه (TCMB) نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۵.۶ درصدی به ۱۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. تنوع ورود سرمایه و ترکیب سرمایهگذاریها نیز نقش مهمی در تقویت تابآوری اقتصادی کشور داشته است.
هلند در صدر کشورهای سرمایهگذار
ترکیه در سال گذشته میزبان سرمایهگذاری از کشورهای مختلف بود. در این میان، هلند با سهم ۲۳.۶ درصدی در رتبه اول سرمایهگذاران خارجی قرار گرفت و پس از آن آلمان با ۱۱.۵ درصد و آمریکا با ۱۰.۳ درصد در جایگاههای بعدی قرار دارند. همچنین، ایرلند، آذربایجان، سوئیس، بریتانیا، امارات متحده عربی، فرانسه و نروژ در میان بزرگترین سرمایهگذاران در ترکیه بودند.
بخش تولید در صدر سرمایهگذاریها
بررسی توزیع سرمایهگذاریها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، بخش تولید با ۲.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری، بیشترین سهم را در جذب سرمایه مستقیم خارجی داشته است. این حوزه با سهم ۳۴.۵ درصدی از کل سرمایهگذاریها، پیشتاز بوده و پس از آن، بخش عمدهفروشی و خردهفروشی با ۲۵.۳ درصد و حملونقل و انبارداری با ۷.۲ درصد قرار دارند.
سرمایهگذاری در بخش تولید نسبت به سال ۲۰۲۳ معادل ۳۲.۵ درصد رشد داشته و همچنان مهمترین حوزه جذب سرمایه در ترکیه محسوب میشود.
کاهش ۸ درصدی سرمایهگذاری جهانی
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که ماه گذشته منتشر شد، در سال ۲۰۲۴ جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح جهان ۸ درصد کاهش یافته است.
این کاهش در برخی از کشورهای اروپایی قابل توجه بوده است:
آلمان و لهستان: ۶۰ درصد کاهش
ایتالیا: ۳۵ درصد کاهش
اسپانیا: ۱۳ درصد کاهش
فرانسه: ۶ درصد کاهش
مجموع کاهش در اروپا: ۴۵ درصد
این آمار نشاندهنده تشدید فشارهای اقتصادی جهانی بر جریان سرمایهگذاری بینالمللی است.
پیشتازی ترکیه در جذب سرمایههای خارجی
رئیسدفتر سرمایهگذاری ریاستجمهوری تأکید کرد که ترکیه با اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای سرمایهگذاری، همچنان جذابیت خود را برای سرمایهگذاران خارجی حفظ کرده است.
وی با اشاره به عملکرد بهتر ترکیه نسبت به رقبای منطقهای افزود: رشد ضعیف اقتصاد جهانی، افزایش تورم و نرخ بهره، سیاستهای حمایتگرایانه کشورها، تکهتکهشدن اقتصادهای جهانی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، چالشهایی را برای جذب سرمایه در سراسر جهان ایجاد کرده است. بااینحال، ترکیه در این شرایط توانسته عملکرد موفقی از خود نشان دهد.
داغلیاوغلو در پایان با اشاره به پیشبینیهای مثبت برای سال جاری گفت: باتوجهبه اصلاحات ساختاری، موقعیت استراتژیک و زیرساختهای تولیدی قوی ترکیه، انتظار میرود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور رشد قابلتوجهی داشته باشد. این روند، موقعیت ترکیه را بهعنوان یکی از مقاصد اصلی سرمایهگذاری در جهان تقویت خواهد کرد.