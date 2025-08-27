از ابتدای حملات اسرائیل به غزه که بحران انسانی را تشدید کرد، بنیادها و انجمنهای امدادی ترکیه به طور مستمر محمولههای مواد غذایی، پوشاک، سرپناه، تجهیزات پزشکی و محصولات کودک را به این منطقه ارسال کرده و علیرغم محدودیتها به کمکرسانی ادامه دادهاند.
هلالاحمر (کیزیلآی) ترکیه پنج مرحله از عملیات «کشتی نیکوکاری» را اجرا کرده و در مجموع ۸۶۹ کامیون شامل ۱۵ هزار و ۸۹ تُن مواد غذایی، بهداشتی، سرپناه و تجهیزات پزشکی را از طریق ۱۰ کشتی به غزه ارسال کرده است.
همچنین ۵۲ هزار و ۱۶۴ قوطی کنسرو گوشت با همکاری مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) و آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا) در ۲۷ و ۲۸ ژانویه از بندر اسکندریه مصر به غزه تحویل داده شد.
از سوی دیگر ۲۶۱ تُن کنسرو گوشت نیز روی پانزدهمین کشتی امدادی ترکیه بارگیری شده و آماده ارسال است و تیمهای هلالاحمر در محل، روند توزیع را مدیریت میکنند.
علاوه بر این آشپزخانه میدانی هلالاحمر ترکیه تاکنون بیش از ۶.۸ میلیون وعده غذای گرم توزیع کرده و ظرفیت روزانه خود را از ۱۵ هزار به ۲۱ هزار وعده افزایش داده است.
این سازمان از ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ نیز توزیع آب آشامیدنی را آغاز کرده و تاکنون ۱.۶۶ میلیون لیتر آب به خانوادههای غزه رسانده است.
افزون بر این در ۲۷ فوریه، ۲۵۰۰ بسته غذایی از مجموع ۵۰۰۰ بستهای که از طریق اردن تهیه شده بود، تحویل داده شد و باقی محموله در انتظار ارسال است.
همچنین تا ۳ آگوست، ۱۶۵ کامیون حامل کمکهای ترکیه از مجموع ۴۰۵ کامیون ذخیرهشده در انبار هلالاحمر مصر وارد غزه شده است.
از سوی دیگر انجمن دنیز فِنری با راهاندازی ۱۰ آشپزخانه میدانی در شمال، جنوب و مرکز غزه، روزانه ۱۵ هزار وعده غذای گرم میان خانوادههای نیازمند توزیع میکند.
این انجمن علاوه بر نگهداری و بهرهبرداری از دو چاه فعال آب، روزانه ۱۵ تُن آب آشامیدنی به ساکنان تحویل میدهد و سه وعده غذایی روزانه را به بیماران و همراهان آنها در بیمارستان وفا ارائه میکند.
بنیاد همیاری بشری ترکیه (İHH) نیز تاکنون بیش از ۳۵ میلیون وعده غذای گرم در غزه توزیع کرده است. این بنیاد همچنین ۱۲۷.۶ میلیون قرص نان، ۱.۲ میلیون قلم مواد غذایی متنوع شامل کنسرو، ماکارونی و وعدههای آماده، ۲۰۶ هزار و ۵۲۱ بسته غذایی، ۱۲۹ هزار و ۷۸۹ کیسه آرد و ۱۷ هزار و ۸۴۸ بسته سبزیجات تحویل داده است.
علاوه بر این، ۷۴ هزار و ۸۱۰ سهم از گوشت قربانی به غزه ارسال شده و ۲ هزار و ۵۶۷ تانکر آب آشامیدنی به مردم رسانده شده است.
انجمن همبستگی و یاریرسانی ترکیه به نام جانسویو ۱۰۲ کامیون حامل ۱,۲۷۳ تُن مواد غذایی شامل آرد، برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی و کنسرو به غزه فرستاده است.
تاکنون ۳ هزار بسته غذایی، ۲۸۵ هزار قرص نان، ۷۵۰ بسته سبزیجات و ۳۴۹ هزار و ۳۰۰ وعده غذای گرم توزیع شده است.
همچنین ۵۰۰ کپسول گاز و ۱,۸۰۶ تانکر آب آشامیدنی به مردم تحویل داده شده و ۲۰ کامیون کمک اضطراری دیگر نیز در مرز آماده ورود است.
سازمان مردم نهاد فدراسیون انجمنهای حامی ارزشهای انسانی ترکیه (IDDEF) تاکنون چهار میلیون وعده غذای گرم، ۲۰۰ هزار بسته غذایی و بهداشتی و ۳۵۰ هزار قرص نان به غزه ارسال کرده است.
این سازمان همچنین ۲۰۴ کامیون کمک از انبارهای مصر و اردن روانه منطقه کرده و در حال حاضر روزانه ۳ هزار وعده غذای گرم، ۵۰ هزار قرص نان و ۲۵ هزار لیتر آب آشامیدنی میان ساکنان توزیع میکند.
انجمن جهانی پزشکان از آغاز حملات تاکنون خدمات بهداشتی، غذایی را به بیش از ۹۰۰ هزار نفر در غزه ارائه کرده است.
این انجمن در بیمارستانهای شفا، الاقصی و الاهلی و نیز در یک ایستگاه سلامت در اردوگاه یرموک فعالیت دارد و در همکاری با یونیسف واکسیناسیون کودکان و تأمین شیر خشک برای نوزادان و زنان باردار را انجام میدهد.
همچنین پرداخت حقوق به بیش از ۲۸۰ کادر درمان و توزیع تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در دستور کار قرار گرفته است.
انجمن صدقهتاشی تاکنون به ۱.۲ میلیون نفر در غزه کمکرسانی کرده است. این کمکها شامل تأمین شش آمبولانس، دارو، چادر برای یک هزار خانواده و ایجاد مدرسه برای ۴۰۰ دانشآموز بوده است.
این انجمن همچنین مواد غذایی را به ۲۲ هزار خانواده، آرد را به ۴ هزار خانواده و ۴۷۵ تانکر آب آشامیدنی و هفت تُن سوخت را به بیمارستانها رسانده و ۱.۲ میلیون وعده غذای گرم میان مردم توزیع کرده است.