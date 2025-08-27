از ابتدای حملات اسرائیل به غزه که بحران انسانی را تشدید کرد، بنیادها و انجمن‌های امدادی ترکیه به طور مستمر محموله‌های مواد غذایی، پوشاک، سرپناه، تجهیزات پزشکی و محصولات کودک را به این منطقه ارسال کرده و علی‌رغم محدودیت‌ها به کمک‌رسانی ادامه داده‌اند.

هلال‌احمر (کیزیل‌آی) ترکیه پنج مرحله از عملیات «کشتی نیکوکاری» را اجرا کرده و در مجموع ۸۶۹ کامیون شامل ۱۵ هزار و ۸۹ تُن مواد غذایی، بهداشتی، سرپناه و تجهیزات پزشکی را از طریق ۱۰ کشتی به غزه ارسال کرده است.

همچنین ۵۲ هزار و ۱۶۴ قوطی کنسرو گوشت با همکاری مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) و آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا) در ۲۷ و ۲۸ ژانویه از بندر اسکندریه مصر به غزه تحویل داده شد.

از سوی دیگر ۲۶۱ تُن کنسرو گوشت نیز روی پانزدهمین کشتی امدادی ترکیه بارگیری شده و آماده ارسال است و تیم‌های هلال‌احمر در محل، روند توزیع را مدیریت می‌کنند.

علاوه بر این آشپزخانه میدانی هلال‌احمر ترکیه تاکنون بیش از ۶.۸ میلیون وعده غذای گرم توزیع کرده و ظرفیت روزانه خود را از ۱۵ هزار به ۲۱ هزار وعده افزایش داده است.

این سازمان از ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ نیز توزیع آب آشامیدنی را آغاز کرده و تاکنون ۱.۶۶ میلیون لیتر آب به خانواده‌های غزه رسانده است.

افزون بر این در ۲۷ فوریه، ۲۵۰۰ بسته غذایی از مجموع ۵۰۰۰ بسته‌ای که از طریق اردن تهیه شده بود، تحویل داده شد و باقی محموله در انتظار ارسال است.

همچنین تا ۳ آگوست، ۱۶۵ کامیون حامل کمک‌های ترکیه از مجموع ۴۰۵ کامیون ذخیره‌شده در انبار هلال‌احمر مصر وارد غزه شده است.

از سوی دیگر انجمن دنیز فِنری با راه‌اندازی ۱۰ آشپزخانه میدانی در شمال، جنوب و مرکز غزه، روزانه ۱۵ هزار وعده غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌کند.

این انجمن علاوه بر نگهداری و بهره‌برداری از دو چاه فعال آب، روزانه ۱۵ تُن آب آشامیدنی به ساکنان تحویل می‌دهد و سه وعده غذایی روزانه را به بیماران و همراهان آنها در بیمارستان وفا ارائه می‌کند.

بنیاد همیاری بشری ترکیه (İHH) نیز تاکنون بیش از ۳۵ میلیون وعده غذای گرم در غزه توزیع کرده است. این بنیاد همچنین ۱۲۷.۶ میلیون قرص نان، ۱.۲ میلیون قلم مواد غذایی متنوع شامل کنسرو، ماکارونی و وعده‌های آماده، ۲۰۶ هزار و ۵۲۱ بسته غذایی، ۱۲۹ هزار و ۷۸۹ کیسه آرد و ۱۷ هزار و ۸۴۸ بسته سبزیجات تحویل داده است.

علاوه بر این، ۷۴ هزار و ۸۱۰ سهم از گوشت قربانی به غزه ارسال شده و ۲ هزار و ۵۶۷ تانکر آب آشامیدنی به مردم رسانده شده است.