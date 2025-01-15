عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبهای شبانه در تاریخ ۲۵ دی ماه با شبکه تلویزیونی ایران گفت که تهران هنوز از موضع دولت جدید آمریکا نسبت به برجام اطلاعی ندارد و در نتیجه، تنها با کشورهای باقیمانده در توافق هستهای وارد مذاکره شده است. او به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از طریق میانجیگری عمان و در قالب آنچه که «روند مسقط» خوانده شده، ادامه یافته است.
وی همچنین در رابطه با امکان مذاکرات مستقیم با دولت ترامپ گفت که ایران منتظر است تا سیاستهای واشنگتن در این زمینه روشن شود. عراقچی افزود که ایران سیاستهای خود را بر اساس رویکردهای طرف مقابل تنظیم میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیسجمهور ایران در امور توسعه اقتصاد دریامحور، بهتازگی اعلام کرده بود که ایران باید به طور مستقیم با دونالد ترامپ وارد مذاکره شود. او همچنین اشاره کرده بود که ایران به یک سیاست خارجی جدید نیاز دارد.
درعینحال، عباس عراقچی اعلام کرد که مذاکرات اخیر با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا مثبت بوده است. این مذاکرات که در ژنو برگزار شده است، شامل ملاقاتهایی میان مقامات ایران و همتایان اروپایی از آلمان، فرانسه و بریتانیا بود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران، پس از این دیدارها اعلام کرده بود که ایدههایی در دو حوزه رفع تحریم و مسائل هستهای موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت و توافق شد که برای رسیدن به یک توافق جدید، مذاکرات باید ادامه یابد.
عراقچی: خروج از لیست سیاه افایتیاف حلال همه مشکلات نیست
عراقچی در ادامه این گفتوگو، درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) گفت که خروج از لیست سیاه این نهاد ممکن است اثرات مثبتی بر روابط اقتصادی ایران داشته باشد، اما بههیچوجه تمامی مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.
او تاکید کرد که افایتیاف تنها بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را کاهش میدهد و هیچ تضمینی برای اثرگذاری آن در حل تمامی مسائل اقتصادی وجود ندارد.
این در حالی است که برخی مقامات دولتی ازجمله وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت اشاره کردهاند که علی خامنهای، رهبر این کشور، با بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. این مجمع پیشازاین با رد لوایح «پالرمو» و «سیافتی» که در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده بود، مانع از اجرایی شدن آنها شد.
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) یک سازمان بینالمللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه میدهد و کشورهای زیادی این توصیهها را بهطور داوطلبانه پذیرفتهاند. تاکنون تنها ایران و کرهشمالی در لیست سیاه این سازمان قرار دارند.