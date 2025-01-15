منطقه‌
3 دقیقه خواندن
عراقچی: تا وقتی که آمریکا به برجام بازنگردد مذاکره نمی‌کنیم
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که ایران هیچ‌گونه مذاکره هسته‌ای با ایالات متحده نخواهد داشت مگر اینکه دولت ترامپ به برجام بازگردد یا موضع خود را در قبال این توافق هسته‌ای روشن کند.
عراقچی: تا وقتی که آمریکا به برجام بازنگردد مذاکره نمی‌کنیم
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: Reuters
15 ژانویه 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای شبانه در تاریخ ۲۵ دی ماه با شبکه تلویزیونی ایران گفت که تهران هنوز از موضع دولت جدید آمریکا نسبت به برجام اطلاعی ندارد و در نتیجه، تنها با کشورهای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای وارد مذاکره شده است. او به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از طریق میانجی‌گری عمان و در قالب آنچه که «روند مسقط» خوانده شده، ادامه یافته است.

وی همچنین در رابطه با امکان مذاکرات مستقیم با دولت ترامپ گفت که ایران منتظر است تا سیاست‌های واشنگتن در این زمینه روشن شود. عراقچی افزود که ایران سیاست‌های خود را بر اساس رویکردهای طرف مقابل تنظیم می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور ایران در امور توسعه اقتصاد دریامحور، به‌تازگی اعلام کرده بود که ایران باید به طور مستقیم با دونالد ترامپ وارد مذاکره شود. او همچنین اشاره کرده بود که ایران به یک سیاست خارجی جدید نیاز دارد.

در‌عین‌حال، عباس عراقچی اعلام کرد که مذاکرات اخیر با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا مثبت بوده است. این مذاکرات که در ژنو برگزار شده است، شامل ملاقات‌هایی میان مقامات ایران و همتایان اروپایی از آلمان، فرانسه و بریتانیا بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران، پس از این دیدارها اعلام کرده بود که ایده‌هایی در دو حوزه رفع تحریم و مسائل هسته‌ای مورد‌بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توافق شد که برای رسیدن به یک توافق جدید، مذاکرات باید ادامه یابد.

مطالب پیشنهادی

عراقچی: خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف حلال همه مشکلات نیست

عراقچی در ادامه این گفت‌وگو، درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) گفت که خروج از لیست سیاه این نهاد ممکن است اثرات مثبتی بر روابط اقتصادی ایران داشته باشد، اما به‌هیچ‌وجه تمامی مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.

او تاکید کرد که اف‌ای‌تی‌اف تنها بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد و هیچ تضمینی برای اثرگذاری آن در حل تمامی مسائل اقتصادی وجود ندارد.

این در حالی است که برخی مقامات دولتی از‌جمله وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت اشاره کرده‌اند که علی خامنه‌ای، رهبر این کشور، با بررسی مجدد لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. این مجمع پیش‌از‌این با رد لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» که در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده بود، مانع از اجرایی شدن آن‌ها شد.

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان بین‌المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد و کشورهای زیادی این توصیه‌ها را به‌طور داوطلبانه پذیرفته‌اند. تاکنون تنها ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه این سازمان قرار دارند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us