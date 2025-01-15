عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای شبانه در تاریخ ۲۵ دی ماه با شبکه تلویزیونی ایران گفت که تهران هنوز از موضع دولت جدید آمریکا نسبت به برجام اطلاعی ندارد و در نتیجه، تنها با کشورهای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای وارد مذاکره شده است. او به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از طریق میانجی‌گری عمان و در قالب آنچه که «روند مسقط» خوانده شده، ادامه یافته است.

وی همچنین در رابطه با امکان مذاکرات مستقیم با دولت ترامپ گفت که ایران منتظر است تا سیاست‌های واشنگتن در این زمینه روشن شود. عراقچی افزود که ایران سیاست‌های خود را بر اساس رویکردهای طرف مقابل تنظیم می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور ایران در امور توسعه اقتصاد دریامحور، به‌تازگی اعلام کرده بود که ایران باید به طور مستقیم با دونالد ترامپ وارد مذاکره شود. او همچنین اشاره کرده بود که ایران به یک سیاست خارجی جدید نیاز دارد.

در‌عین‌حال، عباس عراقچی اعلام کرد که مذاکرات اخیر با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا مثبت بوده است. این مذاکرات که در ژنو برگزار شده است، شامل ملاقات‌هایی میان مقامات ایران و همتایان اروپایی از آلمان، فرانسه و بریتانیا بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران، پس از این دیدارها اعلام کرده بود که ایده‌هایی در دو حوزه رفع تحریم و مسائل هسته‌ای مورد‌بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توافق شد که برای رسیدن به یک توافق جدید، مذاکرات باید ادامه یابد.