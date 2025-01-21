دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در ساعات ابتدایی بازگشت خود به کاخ سفید، مجموعهای از دستورات اجرایی را صادر کرد که شامل لغو ٨٠ اقدام اجرایی دولت پیشین میشود.
این دستورات که به طور گستردهای سیاستهای دولت بایدن را به چالش کشیدهاند، عمدتا در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیرات قابلتوجهی خواهند داشت.
ترامپ در روز دوشنبه، ٢١ ژانویه، با امضای این فرمانها، برخی از اقدامات دولت بایدن را لغو کرد و بهسرعت در تلاش است تا سیاستهای خود را بازتعریف کند. در ادامه، به مهمترین دستورات اجرایی که او در اولین روز کاری خود به امضا رساند، اشاره شده است.
عفو عمومی
دونالد ترامپ در یکی از این اقدامات، حدود ۱۵۰۰ نفر را که به اتهام یورش به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ متهم شده بودند، عفو کرد. علاوه بر این، احکام مجازات ۱۴ عضو از دو گروه راستگرای افراطی، پراد بویز و اوث کیپرز، کاهش یافت و ترامپ دستور داد تا پروندههای مرتبط با شورش به حالت مختومه درآیند.
مهاجرت
دونالد ترامپ در ادامه دستورات اجرایی خود، اقداماتی را برای اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرز ایالات متحده و مکزیک صادر کرد. علاوه بر این، او دستور داد تا گروههای جنایی بهعنوان سازمانهای تروریستی طبقهبندی شوند. یکی دیگر از اقدامات ترامپ، هدف قرار دادن شهروندی خودکار برای کودکانی بود که از مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده متولد میشوند.
لغو اقدامات بایدن
دونالد ترامپ با اعلام تصمیماتی جدید، اعلام کرد که ۷۸ دستور اجرایی دولت پیشین، شامل کمکهای مرتبط با کووید-۱۹ و تقویت صنایع انرژی پاک، لغو خواهد شد. این تغییرات، که در راستای بازتعریف سیاستهای اقتصادی و بهداشتی ایالات متحده قرار دارد، تاثیرات گستردهای بر روند مقابله با پاندمی و شیوههای انرژی در کشور خواهد داشت. همچنین، ترامپ دستور خواهد داد که تمامی آژانسها ملزم به حفظ سوابق مرتبط با آزار و اذیت سیاسی در دوران ریاستجمهوری جو بایدن شوند. این اقدام بهمنظور شفافیت و پیگیری احتمالی موارد سیاسی در دوران ریاستجمهوری بایدن صورت گرفته است.
تیکتاک
دونالد ترامپ با اعلام اینکه آمریکا باید مالک نیمی از ارزش شرکت سازنده نرمافزار تیکتاک باشد، به وزارت دادگستری این کشور دستور داد تا در مدت ۷۵ روز آینده علیه این نرمافزار هیچ اقدامی نکند.
مقررات کاری و استخدام
ترامپ دستورات دیگری را امضا کرد که شامل تعلیق استخدام دولتی و مقررات جدید فدرال میشود. وی همچنین دستوری صادر کرد که برخی اقدامات صورتگرفته در زمان پاندمی کرونا مثل دورکاری کارمندان را لغو کرد. طبق این دستور، کارکنان فدرال ملزم به بازگشت کامل به کار حضوری هستند.
تورم
دونالد ترامپ در ادامه دستورات اجرایی خود، اقدام به امضای دستورات دیگری کرد که شامل تعلیق استخدام دولتی و اجرای مقررات جدید فدرال میشود. همچنین، او دستوری صادر کرد که برخی اقدامات صورتگرفته در دوران پاندمی کرونا، نظیر دورکاری کارمندان، لغو گردد.
تغییرات اقلیمی
دونالد ترامپ در سخنان خود تأکید کرد که سیاست دولت او همواره بر اولویت دادن به منافع ایالات متحده و مردم آمریکا متمرکز است. در راستای این سیاست، وی دستور خروج از معاهده پاریس در مورد تغییرات اقلیمی را امضا کرد. ترامپ در این باره نامهای به سازمان ارسال کرده که در آن دلایل خروج از این معاهده توضیح داده شده است. علاوه بر این، او دستور لغو تصمیم جو بایدن در سال ۲۰۲۳ مبنی بر ممنوعیت حفاری نفت در حدود ۱۶ میلیون جریب از منطقه قطب شمال را صادر کرد و از مسئولان خواست تا برنامههای تشویقی برای اکتشاف و تولید انرژی در زمینها و آبهای فدرال ترتیب دهند.
سلامت
دونالد ترامپ با اشاره به اینکه سازمان جهانی بهداشت در مدیریت پاندمی کووید-۱۹ و سایر بحرانهای بهداشتی بینالمللی کوتاهی کرده است، با امضای یک فرمان اجرایی، خروج ایالات متحده از این سازمان را اعلام کرد.
کارایی دولت
دونالد ترامپ با امضای فرمانی، کارگروه مشاورهای جدیدی به نام «وزارت کارایی دولت» تشکیل داد که هدف آن کاهش اندازه دولت است. مدیریت این کارگروه برعهده ایلان ماسک خواهد بود. این گروه در نظر دارد تا تمامی آژانسهای فدرال را لغو کرده و سهچهارم از مشاغل دولتی را کاهش دهد.
دولت سایه در هدف ترامپ
دونالد ترامپ همچنین فرمانی تحت عنوان «پایان دادن به تسلیح دولت علیه مخالفان سیاسی» امضا کرد. طبق این فرمان، اقداماتی که دولت فدرال در زمینه تسلیح مأموران اتخاذ کرده، لغو خواهد شد. برای اجرای این قانون، ابتدا اطلاعات جامعی جمعآوری شده، سپس به شناسایی افراد پرداخته خواهد شد و درنهایت، اقدامات مناسب برای اصلاح آنها صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، این دستور به وزیر دادگستری دستور میدهد که فعالیتهای دولت فدرال، ازجمله وزارت دادگستری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون تجارت فدرال در طول چهار سال گذشته را مورد بررسی قرار دهد.
آزادی بیان
دونالد ترامپ دولت بایدن را متهم کرد که به سرکوب آزادی بیان در پلتفرمهای آنلاین دامن زده است. در واکنش به این مسئله، وی دستوری اجرایی برای بازگرداندن آزادی بیان و پایان دادن به سانسور فدرال امضا کرد. کاخ سفید در این خصوص اعلام کرد که دولت فدرال در راستای مقابله با دروغپردازی و اطلاعات گمراهکننده، حقوق بیان شهروندان آمریکایی را نقض کرده است.
انرژی
دونالد ترامپ وعده داد که ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده را پر کرده و انرژی این کشور را به سرتاسر جهان صادر کند. وی برنامهای جامع برای افزایش تولید نفت و گاز در ایالات متحده ارائه داد که شامل اعلام وضعیت اضطراری ملی انرژی، حذف مقررات اضافی و خروج ایالات متحده از معاهده بینالمللی مبارزه با تغییرات اقلیمی بود. ترامپ اعلام کرد که این دستورات به کاهش تورم و حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده کمک خواهند کرد. همچنین، او دستورات مربوط به توسعه نفت و گاز در آلاسکا را امضا کرده و دستورات جو بایدن برای حفاظت از اراضی قطب شمال در برابر حفاری را لغو کرد.