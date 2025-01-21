دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در ساعات ابتدایی بازگشت خود به کاخ سفید، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی را صادر کرد که شامل لغو ٨٠ اقدام اجرایی دولت پیشین می‌شود.

این دستورات که به طور گسترده‌ای سیاست‌های دولت بایدن را به چالش کشیده‌اند، عمدتا در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیرات قابل‌توجهی خواهند داشت.

ترامپ در روز دوشنبه، ٢١ ژانویه، با امضای این فرمان‌ها، برخی از اقدامات دولت بایدن را لغو کرد و به‌سرعت در تلاش است تا سیاست‌های خود را بازتعریف کند. در ادامه، به مهم‌ترین دستورات اجرایی که او در اولین روز کاری خود به امضا رساند، اشاره شده است.

عفو عمومی

دونالد ترامپ در یکی از این اقدامات، حدود ۱۵۰۰ نفر را که به اتهام یورش به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ متهم شده بودند، عفو کرد. علاوه بر این، احکام مجازات ۱۴ عضو از دو گروه راست‌گرای افراطی، پراد بویز و اوث کیپرز، کاهش یافت و ترامپ دستور داد تا پرونده‌های مرتبط با شورش به حالت مختومه درآیند.

مهاجرت

دونالد ترامپ در ادامه دستورات اجرایی خود، اقداماتی را برای اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرز ایالات متحده و مکزیک صادر کرد. علاوه بر این، او دستور داد تا گروه‌های جنایی به‌عنوان سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی شوند. یکی دیگر از اقدامات ترامپ، هدف قرار دادن شهروندی خودکار برای کودکانی بود که از مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده متولد می‌شوند.

لغو اقدامات بایدن

دونالد ترامپ با اعلام تصمیماتی جدید، اعلام کرد که ۷۸ دستور اجرایی دولت پیشین، شامل کمک‌های مرتبط با کووید-۱۹ و تقویت صنایع انرژی پاک، لغو خواهد شد. این تغییرات، که در راستای بازتعریف سیاست‌های اقتصادی و بهداشتی ایالات متحده قرار دارد، تاثیرات گسترده‌ای بر روند مقابله با پاندمی و شیوه‌های انرژی در کشور خواهد داشت. همچنین، ترامپ دستور خواهد داد که تمامی آژانس‌ها ملزم به حفظ سوابق مرتبط با آزار و اذیت سیاسی در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن شوند. این اقدام به‌منظور شفافیت و پیگیری احتمالی موارد سیاسی در دوران ریاست‌جمهوری بایدن صورت گرفته است.

تیک‌تاک

دونالد ترامپ با اعلام اینکه آمریکا باید مالک نیمی از ارزش شرکت سازنده نرم‌افزار تیک‌تاک باشد، به وزارت دادگستری این کشور دستور داد تا در مدت ۷۵ روز آینده علیه این نرم‌افزار هیچ اقدامی نکند.

مقررات کاری و استخدام

ترامپ دستورات دیگری را امضا کرد که شامل تعلیق استخدام دولتی و مقررات جدید فدرال می‌شود. وی همچنین دستوری صادر کرد که برخی اقدامات صورت‌گرفته در زمان پاندمی کرونا مثل دورکاری کارمندان را لغو کرد. طبق این دستور، کارکنان فدرال ملزم به بازگشت کامل به کار حضوری هستند.

تورم