رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که به‌منظور شرکت در نشست بریکس به تاتارستان سفر کرده بود، به دلیل حمله تروریستی ۲۳ اکتبر در مجتمع شرکت هوافضای توساش در آنکارا، مراسم اختتامیه بریکس را مختصرتر برگزار کرد و زودتر به ترکیه بازگشت.

وی به‌محض ورود به استانبول، نشست فوق‌العاده امنیت ملی را در فرودگاه قدیمی این شهر برگزار کرد.

در این جلسه تأکید شد که مبارزه با تروریسم و تلاش‌های بی‌وقفه و فداکارانه برای ایجاد یک ترکیه عاری از تروریسم ادامه خواهد یافت و هرگز اجازه ایجاد یک «تروریستان» در خارج از مرزها داده نخواهد شد.