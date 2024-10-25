رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه که بهمنظور شرکت در نشست بریکس به تاتارستان سفر کرده بود، به دلیل حمله تروریستی ۲۳ اکتبر در مجتمع شرکت هوافضای توساش در آنکارا، مراسم اختتامیه بریکس را مختصرتر برگزار کرد و زودتر به ترکیه بازگشت.
وی بهمحض ورود به استانبول، نشست فوقالعاده امنیت ملی را در فرودگاه قدیمی این شهر برگزار کرد.
در این جلسه تأکید شد که مبارزه با تروریسم و تلاشهای بیوقفه و فداکارانه برای ایجاد یک ترکیه عاری از تروریسم ادامه خواهد یافت و هرگز اجازه ایجاد یک «تروریستان» در خارج از مرزها داده نخواهد شد.
در این نشست که یک ساعت و ۱۵ دقیقه بهطول انجامید، با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزرای کشور، امور خارجه، دفاع ملی و تجارت، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، رئیس اداره ارتباطات، رئیس اداره صنایع دفاعی و مشاور امور سیاست خارجی ریاستجمهوری تشکیل شد.
شرکتکنندگان در این نشست ویژه امنیتی، جزئیات مربوط به حمله تروریستی اخیر، اقدامات انجام شده در مبارزه با تروریسم و همچنین مراحل پیشرو را بهتفصیل مورد بررسی قرار دادند.