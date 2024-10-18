سیاست
2 دقیقه خواندن
بزرگداشت سی‌وسومین سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان
امروز، جمهوری آذربایجان سی و سومین سالگرد استقلال خود را با مراسمات رسمی و برنامه‌های فرهنگی در سطح کشور گرامی می‌دارد.
بزرگداشت سی‌وسومین سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان
بزرگداشت سی‌وسومین سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان/ عکس: AA
18 اکتبر 2024

سی‌وسومین سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان امروز (۱۸ اکتبر) با برگزاری مراسم‌های رسمی، جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی در سراسر این کشور گرامی‌داشته می‌شود.

استقلال جمهوری آذربایجان در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۱۸ توسط شورای ملی آذربایجان به ریاست محمد امین رسول‌زاده اعلام شده بود. اما عمر این جمهوری کوتاه بود. ارتش اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۲۰ این جمهوری را اشغال کرد. اما بعد از فروپاشی شوروی سابق بار دیگر جمهوری آذربایجان در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱ به عنوان یک دولت مستقل در صحنه تاریخ ظاهر شد.

جمهوری آذربایجان در مدت کوتاهی توانست اصلاحات اساسی در زمینه‌های اقتصادی٬ دینی و آموزشی انجام دهد. در مانیفست استقلال جمهوری آذربایجان برای همه شهروندان بدون در نظر گرفتن دین٬ نژاد٬ مذهب و جنسیت حقوق برابر شناخته شده بود.

ارتش شوروی سابق در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۰ در باکو و دیگر استان‌ها بدون تبعیض زنان و کودکان، دست به قتل‌عام زد و همین حادثه روند استقلال جمهوری آذربایجان را سرعت بخشید.

مطالب پیشنهادی

شورای عالی جمهوری آذربایجان در آن دوره به عنوان پارلمان این کشور عمل می‌کرد. این شورا در تاریخ ۳۰ آگوست ۱۹۹۱ بیانیه‌ای را در راستای اعلام استقلال این کشور به تصویب رساند. در ماه سپتامبر نیز بحث‌هایی درباره جدایی از اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال مطرح شد. در نهایت ۱۸ اکتبر همان سال «پیمان‌ قانون اساسی» مبنی بر استقلال حکومت جمهوری آذربایجان را با اکثریت آرا پذیرفته شد.

آذربایجان وارث جمهوری تاسیس‌شده در سال ۱۹۱۸ است

در این پیمان‌، شوروی سابق به عنوان کشور اشغالگر و حکومت جدید آذربایجان نیز وارث جمهوری این کشور که در سال ۱۹۱۸ بنیان‌گذاری شده بود، اعلام شد. تقریبا همه مردم جمهوری آذربایجان در همه‌پرسی ۲۹ دسامبر ۱۹۹۱ به نفع استقلال این کشور رای دادند.

ترکیه نخستین دولتی بود که جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us