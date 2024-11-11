ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤالی درباره تأسیس دفاتر پلتفرمهای خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام در ایران گفت: یک نکته وجود دارد و آن این است که این پلتفرمها باید قواعد موجود را بپذیرند و نباید فضایی بیقاعده ایجاد کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شرط داشتن دفتر برای پلتفرمهای خارجی را پایبندی به قوانین ایران و احترام به مقررات حاکم در کشور اعلام کرد و تأکید کرد که باید از ایجاد فضایی بدون نظارت و حکمرانی جلوگیری شود. وی همچنین افزود که درصورتیکه توافقاتی در این زمینه حاصل شود، خبرهای جدیدی دراینخصوص اعلام خواهد شد.
هاشمی در مورد استارلینک نیز به این نکته اشاره کرد که نگاه دولت ایران استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین است، اما این استفاده باید در چارچوب قوانین بینالمللی و حقوق سرزمینی باشد. وی افزود: در صورت رعایت این اصول، هیچ مشکلی با فعالیت این فناوریها در ایران نخواهد بود.