ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤالی درباره تأسیس دفاتر پلتفرم‌های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام در ایران گفت: یک نکته وجود دارد و آن این است که این پلتفرم‌ها باید قواعد موجود را بپذیرند و نباید فضایی بی‌قاعده ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شرط داشتن دفتر برای پلتفرم‌های خارجی را پایبندی به قوانین ایران و احترام به مقررات حاکم در کشور اعلام کرد و تأکید کرد که باید از ایجاد فضایی بدون نظارت و حکمرانی جلوگیری شود. وی همچنین افزود که درصورتی‌که توافقاتی در این زمینه حاصل شود، خبرهای جدیدی دراین‌خصوص اعلام خواهد شد.