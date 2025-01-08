سیاست
4 دقیقه خواندن
نهم ژانویه روز سرنوشت در لبنان؛ برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید
رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که برای پایان‌دادن به خلأ ۲ساله وجود رئیس‌جمهور در لبنان، روز پنجشنبه ۹ ژانویه جلسه‌ای عمومی برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید لبنان برگزار خواهد شد.
نهم ژانویه روز سرنوشت در لبنان؛ برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید
پارلمان لبنان / عکس: AA
8 ژانویه 2025

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان تاریخ ۹ ژانویه را برای برگزاری جلسه عمومی انتخاب رئیس‌جمهور جدید لبنان اعلام کرد. این جلسه که برای پایان‌دادن به خلأ ریاست‌جمهوری لبنان برگزار می‌شود، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح به‌وقت محلی آغاز خواهد شد.

خلأ ریاست‌جمهوری از اکتبر ۲۰۲۲ ادامه دارد و تلاش‌ها برای برگزاری این جلسه در حالی صورت می‌گیرد که پس از صدها درخواست برای تأخیر به دلیل عدم توافق بر سر نامزد خاص، رئیس پارلمان تأکید ویژه‌ای بر برگزاری جلسه در موعد مقرر دارد.

تحلیلگران معتقدند که تأخیرهای متعدد و اختلافات داخلی بر سر نامزدهای ریاست‌جمهوری، لبنان را در وضعیت معلق خلأ قدرت قرار داده است.

گفتگوهای دیپلماتیک با موضوع آینده لبنان

در روزهای اخیر، تماس‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک در سطح محلی و بین‌المللی افزایش یافته است تا تلاش‌ها برای پیشبرد توافق میان تمامی طرف‌ها بر سر نامزدی خاص صورت گیرد.

در این زمینه، وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، روز سه‌شنبه هفتم ژانویه، در تماس تلفنی خود با جان ایو لودریان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور فرانسه در لبنان، تأکید کرد که روند پایان دادن به خلأ ریاست‌جمهوری در لبنان باید بدون تحمیل خواسته‌های خارجی به نتیجه برسد.

عبدالعاطی همچنین بر اهمیت تلاش برای تقویت نهادهای ملی لبنان تأکید داشت و افزود: مصر به حمایت‌های خود از لبنان در این مرحله حساس ادامه خواهد داد.

از زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون در اکتبر ۲۰۲۲، پارلمان لبنان در انتخاب رئیس‌جمهور جدید برای کشور در ۱۳ جلسه طی دو سال موفق نبوده است. آخرین جلسه در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شد و پس از آن، لبنان وارد وضعیت معلق و خلأ قدرت شد که تاکنون ادامه دارد.

مطالب پیشنهادی

از جمله مهم‌ترین نام‌های مطرح‌شده برای این سمت، ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان، سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنانی و سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده و هم‌پیمان حزب‌الله هستند.

سایر نام‌های مطرح شده نیز شامل ژنرال الیاس بیسری، نعمت افرام، ابراهیم کنعان، جهاد أزعور و زیاد بارود می‌باشند. اما هنوز مشخص نیست که توافقی میان نیروهای سیاسی بر سر یک نامزد خاص حاصل شده است یا خیر.

روند چینش قوا در لبنان

حدنصاب قانونی برای انتخاب رئیس‌جمهور در دور نخست رأی‌گیری، دو سوم اعضای مجلس (۸۶ نماینده) است که همین تعداد برای پیروزی در دور اول نیز کافی است. در صورت برگزاری دورهای بعدی، اکثریت مطلق (نصف به‌علاوه یک) کافی خواهد بود.

بر اساس عرف سیاسی لبنان، رئیس‌جمهور باید از مسیحیان مارونی باشد، درحالی‌که منصب نخست‌وزیر متعلق به اهل‌سنت و رئیس مجلس نمایندگان باید از طوایف شیعه باشد.

با وجود امیدها به این جلسه، هنوز ابهاماتی درباره توافق سیاسی بر سر یک نامزد خاص وجود دارد. برگزاری این جلسه می‌تواند گامی مهم برای پایان‌دادن به خلأ ریاست‌جمهوری و بازگرداندن ثبات به لبنان باشد.

دوره ریاست‌جمهوری در لبنان شش سال است و او تنها پس از گذشت شش سال از پایان دوره اول می‌تواند دوباره انتخاب شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us