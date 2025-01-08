به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان تاریخ ۹ ژانویه را برای برگزاری جلسه عمومی انتخاب رئیس‌جمهور جدید لبنان اعلام کرد. این جلسه که برای پایان‌دادن به خلأ ریاست‌جمهوری لبنان برگزار می‌شود، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح به‌وقت محلی آغاز خواهد شد.

خلأ ریاست‌جمهوری از اکتبر ۲۰۲۲ ادامه دارد و تلاش‌ها برای برگزاری این جلسه در حالی صورت می‌گیرد که پس از صدها درخواست برای تأخیر به دلیل عدم توافق بر سر نامزد خاص، رئیس پارلمان تأکید ویژه‌ای بر برگزاری جلسه در موعد مقرر دارد.

تحلیلگران معتقدند که تأخیرهای متعدد و اختلافات داخلی بر سر نامزدهای ریاست‌جمهوری، لبنان را در وضعیت معلق خلأ قدرت قرار داده است.

گفتگوهای دیپلماتیک با موضوع آینده لبنان

در روزهای اخیر، تماس‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک در سطح محلی و بین‌المللی افزایش یافته است تا تلاش‌ها برای پیشبرد توافق میان تمامی طرف‌ها بر سر نامزدی خاص صورت گیرد.

در این زمینه، وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، روز سه‌شنبه هفتم ژانویه، در تماس تلفنی خود با جان ایو لودریان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور فرانسه در لبنان، تأکید کرد که روند پایان دادن به خلأ ریاست‌جمهوری در لبنان باید بدون تحمیل خواسته‌های خارجی به نتیجه برسد.

عبدالعاطی همچنین بر اهمیت تلاش برای تقویت نهادهای ملی لبنان تأکید داشت و افزود: مصر به حمایت‌های خود از لبنان در این مرحله حساس ادامه خواهد داد.

از زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون در اکتبر ۲۰۲۲، پارلمان لبنان در انتخاب رئیس‌جمهور جدید برای کشور در ۱۳ جلسه طی دو سال موفق نبوده است. آخرین جلسه در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شد و پس از آن، لبنان وارد وضعیت معلق و خلأ قدرت شد که تاکنون ادامه دارد.