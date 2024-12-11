منطقه‌
آلودگی هوا در ایران؛ عامل مرگ ۷ هزار تهرانی و خسارت ۱۲ میلیارد دلاری
آلودگی هوا در ایران سالانه به مرگ حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر منجر می‌شود که از این تعداد ۷ هزار نفر در تهران جان خود را از دست می‌دهند. خسارت مالی ناشی از این معضل در سال گذشته به ۱۲ میلیارد دلار رسید.
نمای برج میلاد تهران، پایتخت ایران، در آلودگی هوا / عکس: AA
11 دسامبر 2024

آلودگی هوا در ایران هر سال به مرگ حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر منجر می‌شود که از این تعداد ۷ هزار نفر در تهران جان خود را از دست می‌دهند. خسارت مالی ناشی از این بحران در سال گذشته به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید که فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران، در یک نشست خبری با جمعی از خبرنگاران، آمار مرگ‌ومیر و ضررهای مالی ناشی از آلودگی هوا را برشمرد و توضیح داد: سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار مرگ در ایران به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد که از این تعداد، ۷ هزار مورد تنها در تهران ثبت شده است. وی همچنین تأکید کرد که آلودگی هوا اثرات بسیار جدی بر سلامت عمومی دارد و می‌تواند منجر به افزایش بیماری‌های مختلف در جامعه شود.

رئیسی اضافه کرد: آلودگی هوا یکی از دلایل اصلی ایجاد سکته قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه است. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، ۱۴ درصد از مرگ‌های ناشی از سکته قلبی، ۱۴ درصد از موارد ابتلا به سرطان ریه و ۱۱ درصد از بیماری‌های مزمن انسدادی ریه به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهند.

خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا

سال گذشته، میزان خسارات مالی ناشی از آلودگی هوا در ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که فشار اقتصادی زیادی به کشور وارد کرده است. این رقم نشان‌دهنده هزینه‌های سنگین و تأثیر منفی آلودگی هوا بر اقتصاد ایران است.

نقش دستگاه‌ها در کنترل آلودگی هوا

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه افزود که در حال حاضر ۲۳ دستگاه مختلف در مسئله آلودگی هوا نقش دارند که از میان آن‌ها ۱۱ دستگاه نقش کلیدی‌تری در این زمینه دارند. مجموع وظایف این نهادها در ارتباط با آلودگی هوا به ۱۷۴ تکلیف مشخص و مرتبط می‌رسد.

حمل‌ونقل موتوری و سهم آن در آلودگی هوا

حمل‌ونقل موتوری سهم ۶۰ درصدی در ایجاد آلودگی هوا دارد. این بخش به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی و خودروهای قدیمی، نقشی قابل‌توجه در تولید آلاینده‌ها ایفا می‌کند. میزان آلاینده‌ها در هوای ایران از استانداردهای جهانی فراتر رفته است و این موضوع می‌تواند خطرات جدی برای سلامت جامعه به‌ویژه در تهران ایجاد کند. تنفس هوای آلوده می‌تواند به بروز بیماری‌های قلبی، ریوی و مشکلات بهداشتی دیگر منجر شود و در موارد حاد، حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.

ضرورت اجرای قانون هوای پاک

رئیسی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون هوای پاک، گفت: متأسفانه این قانون که با هدف بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی تصویب شده، به دلیل کمبود نظارت و اقدامات ناکافی، به طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود.

اولویت‌های وزارت بهداشت در مقابله با آلودگی هوا

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که وزارت بهداشت به‌عنوان متولی سلامت مردم، پیگیری اجرای وظایف محول‌شده به دستگاه‌ها و تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا را در اولویت خود قرار داده و بر لزوم همکاری بین نهادهای مختلف تأکید دارد. وی همچنین بر ضرورت توجه به علل اصلی آلودگی هوا، از جمله حمل‌ونقل موتوری و میزان بالای آلاینده‌ها اشاره و تأکید کرد که برای کاهش اثرات آلودگی هوا، اقدامات همه‌جانبه و همکاری نهادها لازم است.

