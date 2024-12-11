آلودگی هوا در ایران هر سال به مرگ حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر منجر می‌شود که از این تعداد ۷ هزار نفر در تهران جان خود را از دست می‌دهند. خسارت مالی ناشی از این بحران در سال گذشته به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید که فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران، در یک نشست خبری با جمعی از خبرنگاران، آمار مرگ‌ومیر و ضررهای مالی ناشی از آلودگی هوا را برشمرد و توضیح داد: سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار مرگ در ایران به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد که از این تعداد، ۷ هزار مورد تنها در تهران ثبت شده است. وی همچنین تأکید کرد که آلودگی هوا اثرات بسیار جدی بر سلامت عمومی دارد و می‌تواند منجر به افزایش بیماری‌های مختلف در جامعه شود.

رئیسی اضافه کرد: آلودگی هوا یکی از دلایل اصلی ایجاد سکته قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه است. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، ۱۴ درصد از مرگ‌های ناشی از سکته قلبی، ۱۴ درصد از موارد ابتلا به سرطان ریه و ۱۱ درصد از بیماری‌های مزمن انسدادی ریه به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهند.

خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا

سال گذشته، میزان خسارات مالی ناشی از آلودگی هوا در ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که فشار اقتصادی زیادی به کشور وارد کرده است. این رقم نشان‌دهنده هزینه‌های سنگین و تأثیر منفی آلودگی هوا بر اقتصاد ایران است.

نقش دستگاه‌ها در کنترل آلودگی هوا

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه افزود که در حال حاضر ۲۳ دستگاه مختلف در مسئله آلودگی هوا نقش دارند که از میان آن‌ها ۱۱ دستگاه نقش کلیدی‌تری در این زمینه دارند. مجموع وظایف این نهادها در ارتباط با آلودگی هوا به ۱۷۴ تکلیف مشخص و مرتبط می‌رسد.