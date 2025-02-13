کسری بودجه دولت فدرال ایالات متحده در ماه ژانویه سال جاری، به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به همین ماه در سال گذشته، افزایش بارزی را نشان می‌دهد. این کسری بودجه در مقایسه با ژانویه سال گذشته، که کسری ۲۲ میلیارد دلاری ثبت شده بود، حدود ۶ برابر افزایش یافته است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گزارش تعادل بودجه ماه ژانویه را منتشر کرد که نشان می‌دهد کسری بودجه در چهارمین ماه سال مالی ۲۰۲۵، که از اول اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، به ۱۲۹ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که انتظارات بازار برای این دوره کسری ۸۸.۱ میلیارد دلار بود.

در این مدت، درآمدهای دولت ایالات متحده حدود ۸ درصد افزایش یافته و به ۵۱۳ میلیارد دلار رسید. در مقابل، هزینه‌ها با رشد ۲۹ درصدی به ۶۴۲ میلیارد دلار افزایش یافت.