سیاست
2 دقیقه خواندن
افزایش شش درصدی کسری بودجه آمریکا نسبت به سال گذشته
کسری بودجه دولت فدرال ایالات متحده در ماه ژانویه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۶ برابر افزایش یافت و به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید.
دلار آمریکا / عکس: Reuters
13 فوریه 2025

کسری بودجه دولت فدرال ایالات متحده در ماه ژانویه سال جاری، به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به همین ماه در سال گذشته، افزایش بارزی را نشان می‌دهد. این کسری بودجه در مقایسه با ژانویه سال گذشته، که کسری ۲۲ میلیارد دلاری ثبت شده بود، حدود ۶ برابر افزایش یافته است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گزارش تعادل بودجه ماه ژانویه را منتشر کرد که نشان می‌دهد کسری بودجه در چهارمین ماه سال مالی ۲۰۲۵، که از اول اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، به ۱۲۹ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که انتظارات بازار برای این دوره کسری ۸۸.۱ میلیارد دلار بود.

در این مدت، درآمدهای دولت ایالات متحده حدود ۸ درصد افزایش یافته و به ۵۱۳ میلیارد دلار رسید. در مقابل، هزینه‌ها با رشد ۲۹ درصدی به ۶۴۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

مطالب پیشنهادی

در چهار ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، مجموع کسری بودجه به ۸۴۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته، حدود ۵۸ درصد افزایش داشته است. کسری بودجه در همین دوره از سال ۲۰۲۴ معادل ۵۳۲ میلیارد دلار بود.

در این دوره، درآمدهای دولت حدود ۱ درصد افزایش یافته و به ۱.۶ تریلیون دلار رسید، درحالی‌که هزینه‌ها با رشد ۱۵ درصدی به ۲.۴ تریلیون دلار رسید.

