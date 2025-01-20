از صبح یکشنبه ۱۹ ژانویه، فلسطینیها برای اولینبار پس از آغاز عملیات نظامی زمینی اسرائیل در ۵ اکتبر ۲۰۲۴، توانستند وارد شمال غزه شوند. این عملیات باعث تخریب گسترده مناطق مسکونی شده است.
اهالی غزه باوجود امید به بازگشت به زندگی عادی، از میزان ویرانی خانهها و محلههایشان شوکه شدهاند.
به دلیل محاصره ۱۴ماهه غزه، زیرساختهای این منطقه بهشدت آسیبدیده و مردم با کمبود وسایل نقلیه و سوخت مواجهاند. به همین دلیل، بازگشت به محل سکونت با استفاده از پیادهروی، دوچرخه که با حیوانات کشیده میشدند، صورت میگیرد.
رأفت الزعانین، یکی از شاهدان عینی، صحنه ویرانی را «فاجعهآمیز» توصیف کرد و گفت: این صحنهها با کلمات قابلتوصیف نیستند، گویی زلزلهای مهیب منطقه را با خاک یکسان کرده است.
او توضیح داد که پس از رسیدن به خانهاش در بیت حانون، متوجه شد ارتش اسرائیل بخشهایی از خانه را تخریب کرده و بقیه را سوزانده است. وی افزود: خیابانها پر از اجساد بود و بوی تعفن آنها تمام فضا را پر کرده بود.
فوزی ابو رکبه، فلسطینی دیگری که به دلیل حملات نظامی به شهر غزه آواره شده بود، گفت نتوانست منتظر اجراییشدن آتشبس بماند و تصمیم گرفت به خانهاش بازگردد. او تأکید کرد که بهویژه به دلیل دفن برادرش در زمین مجاور خانهاش، بازگشت برایش ضروری بود.
ابو رکبه ادامه داد: همیشه فکر میکردم اگر خانهام را تخریبشده پیدا کنم، کجا بروم؟ این خانه را با زحمت چندین ساله ساخته بودم. اما وقتی به محل رسید، خانهاش را کاملاً تخریبشده دید و خاطراتش همراه با بیش از ۱۲ سال یادگار زیر آوار دفن شده بودند.
مناطق جبالیا، بیت لاهیا و الصفطاوی که محل بازگشت آوارگان بودهاند، شاهد ویرانی کامل خانهها، خیابانها و زیرساختهای خود هستند.
بازگشت آوارگان با این امید انجام شده که آتشبس شدت حملات را کاهش دهد و تلاشهای بازسازی غزه توسط نهادهای دولتی و سازمانهای بشردوستانه نتیجهبخش باشد.
بااینحال، صبح روز اجرای آتشبس نیز حملات هوایی و توپخانهای اسرائیل به شمال و مرکز غزه ادامه یافت. ارتش اسرائیل به طور رسمی اعلام کرد این مناطق را با پهپادها و توپخانه هدف قرار داده است و آتشبس را نادیده گرفت.
علیرغم ویرانیهای گسترده و امیدهای محدود به آغاز روند بازسازی، تلاشهای بشردوستانه برای کمک به آسیبدیدگان همچنان ادامه دارد.