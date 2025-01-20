سیاست
3 دقیقه خواندن
غزه پس از آتش‌بس؛ آوارگان از فاجعه ویرانی خانه‌ها و محله‌هایشان می‌گویند
با اجرایی شدن توافق آتش‌بس، هزاران فلسطینی آواره در غزه به مناطق مسکونی شمال این منطقه بازگشتند.
غزه پس از آتش‌بس؛ آوارگان از فاجعه ویرانی خانه‌ها و محله‌هایشان می‌گویند
با آغاز اجرای آتش‌بس در پی توافق میان حماس و اسرائیل، فلسطینیان آواره به بازگشت به خانه‌های خود در مناطق جبیلیه و بیت‌لاهیا در شمال غزه ادامه می‌دهند. / عکس : AA
20 ژانویه 2025

 از صبح یکشنبه ۱۹ ژانویه، فلسطینی‌ها برای اولین‌بار پس از آغاز عملیات نظامی زمینی اسرائیل در ۵ اکتبر ۲۰۲۴، توانستند وارد شمال غزه شوند. این عملیات باعث تخریب گسترده مناطق مسکونی شده است.

 اهالی غزه باوجود امید به بازگشت به زندگی عادی، از میزان ویرانی خانه‌ها و محله‌هایشان شوکه شده‌اند.

 به دلیل محاصره ۱۴ماهه غزه، زیرساخت‌های این منطقه به‌شدت آسیب‌دیده و مردم با کمبود وسایل نقلیه و سوخت مواجه‌اند. به همین دلیل، بازگشت به محل سکونت با استفاده از پیاده‌روی، دوچرخه که با حیوانات کشیده می‌شدند، صورت می‌گیرد.

 رأفت الزعانین، یکی از شاهدان عینی، صحنه ویرانی را «فاجعه‌آمیز» توصیف کرد و گفت: این صحنه‌ها با کلمات قابل‌توصیف نیستند، گویی زلزله‌ای مهیب منطقه را با خاک یکسان کرده است.

 او توضیح داد که پس از رسیدن به خانه‌اش در بیت حانون، متوجه شد ارتش اسرائیل بخش‌هایی از خانه را تخریب کرده و بقیه را سوزانده است. وی افزود: خیابان‌ها پر از اجساد بود و بوی تعفن آن‌ها تمام فضا را پر کرده بود.

 فوزی ابو رکبه، فلسطینی دیگری که به دلیل حملات نظامی به شهر غزه آواره شده بود، گفت نتوانست منتظر اجرایی‌شدن آتش‌بس بماند و تصمیم گرفت به خانه‌اش بازگردد. او تأکید کرد که به‌ویژه به دلیل دفن برادرش در زمین مجاور خانه‌اش، بازگشت برایش ضروری بود.

مطالب پیشنهادی

 ابو رکبه ادامه داد: همیشه فکر می‌کردم اگر خانه‌ام را تخریب‌شده پیدا کنم، کجا بروم؟ این خانه را با زحمت چندین ساله ساخته بودم. اما وقتی به محل رسید، خانه‌اش را کاملاً تخریب‌شده دید و خاطراتش همراه با بیش از ۱۲ سال یادگار زیر آوار دفن شده بودند.

 مناطق جبالیا، بیت لاهیا و الصفطاوی که محل بازگشت آوارگان بوده‌اند، شاهد ویرانی کامل خانه‌ها، خیابان‌ها و زیرساخت‌های خود هستند.

 بازگشت آوارگان با این امید انجام شده که آتش‌بس شدت حملات را کاهش دهد و تلاش‌های بازسازی غزه توسط نهادهای دولتی و سازمان‌های بشردوستانه نتیجه‌بخش باشد.

 بااین‌حال، صبح روز اجرای آتش‌بس نیز حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به شمال و مرکز غزه ادامه یافت. ارتش اسرائیل به طور رسمی اعلام کرد این مناطق را با پهپادها و توپخانه هدف قرار داده است و آتش‌بس را نادیده گرفت.

 علی‌رغم ویرانی‌های گسترده و امیدهای محدود به آغاز روند بازسازی، تلاش‌های بشردوستانه برای کمک به آسیب‌دیدگان همچنان ادامه دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us