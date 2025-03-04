جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل، معروف به بی‌دی‌اس (BDS) که با هدف فشار بر اسرائیل برای پایان‌دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی فعالیت می‌کند، اعلام کرد شرکت آلمانی تولیدکننده پوشاک ورزشی، پوما، سرانجام قرارداد خود با فدراسیون فوتبال اسرائیل را پایان داده است.

این کمپین با استقبال از این اقدام اعلام کرد که پوما در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به حمایت مالی خود از فدراسیون فوتبال اسرائیل خاتمه خواهد داد.

در بیانیه بی‌دی‌اس در این خصوص آمده است: در سال ۲۰۱۸، ۲۱۵ تیم ورزشی فلسطینی از پوما درخواست کردند تا همکاری خود را با فدراسیون فوتبال اسرائیل متوقف کند. دلیل این درخواست، حضور تیم‌هایی از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در لیگ‌های رسمی این فدراسیون بود که با حمایت فعالانه دولت اسرائیل همراه است.

از آن زمان، به دلیل عدم قطع همکاری پوما با فدراسیون فوتبال اسرائیل، این شرکت با تحریم و بایکوت گسترده جهانی مواجه شد.