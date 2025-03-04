سیاست
2 دقیقه خواندن
بایکوت جهانی مؤثر شد؛ پوما همکاری خود با اسرائیل را قطع می‌کند
کمپین جهانی بی‌دی‌اس اعلام کرد که شرکت آلمانی تولیدکننده پوشاک ورزشی پوما، پس از سال‌ها بایکوت و فشارهای مستمر، سرانجام قرارداد خود را با اتحادیه فوتبال اسرائیل پایان می‌دهد.
بایکوت جهانی مؤثر شد؛ پوما همکاری خود با اسرائیل را قطع می‌کند
لوگوی برند ورزشی و کفش آلمانی پومه در نیویورک در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴ مشاهده می‌شود. (عکس از چارلی تریبالو / آژانس عکس فرانسه) / AFP
4 مارس 2025

جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل، معروف به بی‌دی‌اس (BDS) که با هدف فشار بر اسرائیل برای پایان‌دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی فعالیت می‌کند، اعلام کرد شرکت آلمانی تولیدکننده پوشاک ورزشی، پوما، سرانجام قرارداد خود با فدراسیون فوتبال اسرائیل را پایان داده است.

این کمپین با استقبال از این اقدام اعلام کرد که پوما در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به حمایت مالی خود از فدراسیون فوتبال اسرائیل خاتمه خواهد داد.

در بیانیه بی‌دی‌اس در این خصوص آمده است: در سال ۲۰۱۸، ۲۱۵ تیم ورزشی فلسطینی از پوما درخواست کردند تا همکاری خود را با فدراسیون فوتبال اسرائیل متوقف کند. دلیل این درخواست، حضور تیم‌هایی از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در لیگ‌های رسمی این فدراسیون بود که با حمایت فعالانه دولت اسرائیل همراه است.

از آن زمان، به دلیل عدم قطع همکاری پوما با فدراسیون فوتبال اسرائیل، این شرکت با تحریم و بایکوت گسترده جهانی مواجه شد.

مطالب پیشنهادی

بیانیه بی‌دی‌اس اضافه می‌کند: پوما تحت‌فشار شدید فعالان حقوق بشر، از جمله اعتراضات در دفاتر و فروشگاه‌های این شرکت در سراسر جهان و همچنین لغو قراردادهای همکاری با ورزشکاران، تیم‌های ورزشی و هنرمندان قرار گرفت.

به گفته این کمپین، یکی از وکلای پوما به‌طور اتفاقی به یکی از فعالان بی‌دی‌اس گفته بود که این کمپین شرایط را برای شرکت بسیار دشوار کرده است. همچنین، افشای یکی از نامه‌های داخلی نشان داد که پوما نه‌تنها در توقف مبادلات تجاری خود با اسرائیل اقدامی نکرده، بلکه تلاش داشته است شرکای تجاری و سفیران برند خود را به ادامه همکاری با اسرائیل متقاعد کند.

در نهایت، با توجه به افزایش بدبینی جهانی و آسیب‌دیدن تصویر برند پوما، این شرکت تصمیم گرفت قرارداد خود با فدراسیون فوتبال اسرائیل را تمدید نکند.

بی‌دی‌اس در پایان بیانیه خود از گروه‌های مختلف در سراسر جهان به دلیل تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان برای پایان‌دادن به روابط تجاری شرکت‌های بزرگ با اسرائیل و حمایت از مقاومت مردم غزه تشکر کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us