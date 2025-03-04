جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم اسرائیل، معروف به بیدیاس (BDS) که با هدف فشار بر اسرائیل برای پایاندادن به اشغال سرزمینهای فلسطینی فعالیت میکند، اعلام کرد شرکت آلمانی تولیدکننده پوشاک ورزشی، پوما، سرانجام قرارداد خود با فدراسیون فوتبال اسرائیل را پایان داده است.
این کمپین با استقبال از این اقدام اعلام کرد که پوما در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به حمایت مالی خود از فدراسیون فوتبال اسرائیل خاتمه خواهد داد.
در بیانیه بیدیاس در این خصوص آمده است: در سال ۲۰۱۸، ۲۱۵ تیم ورزشی فلسطینی از پوما درخواست کردند تا همکاری خود را با فدراسیون فوتبال اسرائیل متوقف کند. دلیل این درخواست، حضور تیمهایی از شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی در لیگهای رسمی این فدراسیون بود که با حمایت فعالانه دولت اسرائیل همراه است.
از آن زمان، به دلیل عدم قطع همکاری پوما با فدراسیون فوتبال اسرائیل، این شرکت با تحریم و بایکوت گسترده جهانی مواجه شد.
بیانیه بیدیاس اضافه میکند: پوما تحتفشار شدید فعالان حقوق بشر، از جمله اعتراضات در دفاتر و فروشگاههای این شرکت در سراسر جهان و همچنین لغو قراردادهای همکاری با ورزشکاران، تیمهای ورزشی و هنرمندان قرار گرفت.
به گفته این کمپین، یکی از وکلای پوما بهطور اتفاقی به یکی از فعالان بیدیاس گفته بود که این کمپین شرایط را برای شرکت بسیار دشوار کرده است. همچنین، افشای یکی از نامههای داخلی نشان داد که پوما نهتنها در توقف مبادلات تجاری خود با اسرائیل اقدامی نکرده، بلکه تلاش داشته است شرکای تجاری و سفیران برند خود را به ادامه همکاری با اسرائیل متقاعد کند.
در نهایت، با توجه به افزایش بدبینی جهانی و آسیبدیدن تصویر برند پوما، این شرکت تصمیم گرفت قرارداد خود با فدراسیون فوتبال اسرائیل را تمدید نکند.
بیدیاس در پایان بیانیه خود از گروههای مختلف در سراسر جهان به دلیل تلاشهای خستگیناپذیرشان برای پایاندادن به روابط تجاری شرکتهای بزرگ با اسرائیل و حمایت از مقاومت مردم غزه تشکر کرد.