در بیانیه وزارت امور خارجه آذربایجان، با اشاره به آمار مجروحین و تلفات ناشی از مین‌ها، این اقدامات تروریستی محکوم شده و بر لزوم توجه جدی جامعه بین‌المللی به این موضوع و اقدامات عملی برای پاکسازی مناطق آلوده به مین تأکید شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، از زمان پایان جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ تاکنون، ۳۸۱ شهروند آذربایجانی بر اثر انفجار مین‌های کارگذاشته شده توسط نیروهای ارمنی مجروح شده و ۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد وسیع این فاجعه انسانی است.

مین‌های باقیمانده در مناطق آزاد شده از اشغال ارمنستان همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی آذربایجان است. این مین‌ها نه تنها جان غیرنظامیان را تهدید می‌کنند، بلکه مانعی جدی برای بازگشت شهروندان و بازسازی مناطق جنگ‌زده به شمار می‌روند.