سیاست
2 دقیقه خواندن
وزارت خارجه آذربایجان خواستار اقدام جهانی علیه «تروریسم مین» ارمنستان شد
در پی انفجار مین در استان قازاخ آذربایجان و مجروح شدن یک شخص، وزارت خارجه آذربایجان با محکومیت این حادثه از جامعه بین‌المللی خواست به معضل «تروریسم مین» ارمنستان رسیدگی کند.
مین‌های منفجر نشده بعد از پاکسازی / عکس: AA
15 اکتبر 2024

در ادامه تهدیدات مین‌های انفجاری پس از جنگ دوم قره‌باغ، یک شهروند آذربایجانی دیگر در استان قازاخ، واقع در مناطق مرزی با ارمنستان، بر اثر انفجار مین مجروح شد. این حادثه بار دیگر خطر جدی مین‌های کارگذاشته شده توسط نیروهای ارمنی در مناطق آزاد شده را برجسته کرد.

وزارت امور خارجه آذربایجان، ضمن محکوم کردن این حادثه، از جامعه جهانی خواست تا به معضل «تروریسم مین» توسط ارمنستان علیه آذربایجان رسیدگی کنند.

وزارت کشور و سازمان پاکسازی مین آذربایجان (ANAMA) تأیید کردند که فرد مجروح یک چوپان بوده است که در هنگام چرای دام به مین برخورد کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه آذربایجان، با اشاره به آمار مجروحین و تلفات ناشی از مین‌ها، این اقدامات تروریستی محکوم شده و بر لزوم توجه جدی جامعه بین‌المللی به این موضوع و اقدامات عملی برای پاکسازی مناطق آلوده به مین تأکید شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، از زمان پایان جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ تاکنون، ۳۸۱ شهروند آذربایجانی بر اثر انفجار مین‌های کارگذاشته شده توسط نیروهای ارمنی مجروح شده و ۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد وسیع این فاجعه انسانی است.

مین‌های باقیمانده در مناطق آزاد شده از اشغال ارمنستان همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی آذربایجان است. این مین‌ها نه تنها جان غیرنظامیان را تهدید می‌کنند، بلکه مانعی جدی برای بازگشت شهروندان و بازسازی مناطق جنگ‌زده به شمار می‌روند.

