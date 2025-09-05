به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، دریاچه طبیعی الندان در روستای الندان بخش چهاردانگه شهرستان ساری در ایران، به دلیل گرمای شدید و کاهش بارش‌ها با کاهش چشمگیر سطح آب مواجه شده است. این دریاچه با وسعت ۱۷ هکتار و در مواقع بارندگی تا ۳۰ هکتار، از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری مازندران به شمار می‌رود. کارشناسان محیط زیست ایران هشدار داده‌اند، در صورت تداوم این شرایط، خطر خشکی کامل و تخریب زیست‌بوم منطقه بسیار جدی خواهد بود.

دریاچه طبیعی الندان، که به آب‌بندان پله نیز شناخته می‌شود، در بلندای ۱۳۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و خاک نفوذناپذیر آن باعث شده است که آب باران و برف به خوبی در بستر دریاچه جمع شود. کاهش بارش‌های اخیر و گرمای هوا در ایران، خطر خشکی کامل این تالاب ارزشمند را افزایش داده است.