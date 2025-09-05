محیط زیست
دریاچه الندان ایران در آستانه خشکی کامل: تهدید جدی برای زیست‌بوم مازندران
دریاچه طبیعی الندان در استان مازندران، به دلیل گرمای شدید و کاهش بارش‌ها با کاهش چشمگیر سطح آب مواجه شده و خطر خشکی کامل آن جدی است.
نمایی از باداب سورت در ساری، استان مازندران، ایران / عکس آرشیوی: AA
5 سپتامبر 2025

به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، دریاچه طبیعی الندان در روستای الندان بخش چهاردانگه شهرستان ساری در ایران، به دلیل گرمای شدید و کاهش بارش‌ها با کاهش چشمگیر سطح آب مواجه شده است. این دریاچه با وسعت ۱۷ هکتار و در مواقع بارندگی تا ۳۰ هکتار، از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری مازندران به شمار می‌رود. کارشناسان محیط زیست ایران هشدار داده‌اند، در صورت تداوم این شرایط، خطر خشکی کامل و تخریب زیست‌بوم منطقه بسیار جدی خواهد بود.

دریاچه طبیعی الندان، که به آب‌بندان پله نیز شناخته می‌شود، در بلندای ۱۳۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و خاک نفوذناپذیر آن باعث شده است که آب باران و برف به خوبی در بستر دریاچه جمع شود. کاهش بارش‌های اخیر و گرمای هوا در ایران، خطر خشکی کامل این تالاب ارزشمند را افزایش داده است.

کارشناسان محیط‌زیست ایران از سال‌های قبل، از طریق رسانه‌های رسمی داخلی ایران درباره خطر مرگ و خشک شدن کامل این دریاچه هشدار داده بودند. کاهش بارش‌های فصلی، گرمای هوا و در کنار آن، دخالت‌های انسانی غیرمسئولانه مانند اجرای طرح‌های عمرانی بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی، آسیب جدی به این اکوسیستم وارد کرده است.

دریاچه الندان که حدود ۷۰ کیلومتر از شهر ساری فاصله دارد، علاوه بر اهمیت اکولوژیکی، از جاذبه‌های گردشگری طبیعی استان مازندران محسوب می‌شود.  دریاچه الندان از آثار طبیعی قدیمی ایران محسوب می‌شود و در سال با قدمت دوره کواترنری است و در سال ۲۰۱۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. این دریاچه در دل جنگل‌های پهن‌برگ و وسیع منطقه پله قرار دارد و چشم‌انداز بی‌نظیری ایجاد کرده است. در اطراف آن درختانی چون راش، ممرز، بلوط، ملچ و نمدار رشد کرده‌اند که علاوه بر زیبایی بصری، اهمیت زیست‌محیطی بالایی دارند.

