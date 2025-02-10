سیاست
شولتز و ماکرون بر آمادگی اروپا برای مقابله با تعرفه‌های ترامپ تاکید کردند
ماکرون و شولتز بر آمادگی اروپا برای مقابله با تهدیدات ترامپ در خصوص اعمال تعرفه‌های گمرکی تاکید کردند. ماکرون هشدار داد که این اقدامات به ضرر اقتصاد آمریکا تمام می‌شود و شولتز از پاسخ سریع اتحادیه اروپا گفت.
استقبال امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از اولاف شولتز، صدراعظم آلمان به هنگام ورود وی به کاخ الیزه در پاریس / عکس: Reuters
10 فوریه 2025

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز یکشنبه، نهم فوریه، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان، بر لزوم آمادگی اروپا برای پاسخ به احتمال اعمال تعرفه‌های گمرکی از سوی ترامپ تاکید کرد.

ماکرون ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا هم‌پیمان ایالات متحده است، اظهار داشت: سوال اول من از ایالات متحده این است: مشکل اصلی شما چیست؟ آیا اتحادیه اروپا است؟ من چنین فکر نمی‌کنم؛ مشکل اصلی شما چین است.

رئیس‌جمهور فرانسه افزود: اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری اروپا افزایش یابد و در امنیت و دفاع مشارکت داشته باشد، من فکر می‌کنم که به نفع ایالات متحده است که اروپا را مورد حمله قرار ندهد و تهدید به اعمال تعرفه‌های گمرکی نکند.

وی همچنین هشدار داد که اعمال تعرفه‌های گمرکی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم در ایالات متحده شود.

از سوی دیگر، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در مناظره‌ای که با رقیب محافظه‌کار خود، فریدریش میرترس، داشت، تاکید کرد که اگر ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی بر اتحادیه اروپا اعمال کند، اروپا آماده است تا در عرض یک ساعت پاسخ دهد.

شولتز در پاسخ به سوال درباره فهرست اقدامات احتمالی اتحادیه اروپا برای مقابله با چنین اقدامی گفت: بله، اجازه دهید این را به دیپلماتیک‌ترین شکل ممکن بیان کنم؛ اتحادیه اروپا می‌تواند در عرض یک ساعت اقدام کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیشتر تهدید کرده بود که تعرفه‌های گمرکی بر بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده اعمال خواهد کرد و اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که از رونق اقتصادی آمریکا بدون هیچ‌گونه جبرانی بهره‌برداری کرده است.

