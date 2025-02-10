امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز یکشنبه، نهم فوریه، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان، بر لزوم آمادگی اروپا برای پاسخ به احتمال اعمال تعرفه‌های گمرکی از سوی ترامپ تاکید کرد.

ماکرون ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا هم‌پیمان ایالات متحده است، اظهار داشت: سوال اول من از ایالات متحده این است: مشکل اصلی شما چیست؟ آیا اتحادیه اروپا است؟ من چنین فکر نمی‌کنم؛ مشکل اصلی شما چین است.

رئیس‌جمهور فرانسه افزود: اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری اروپا افزایش یابد و در امنیت و دفاع مشارکت داشته باشد، من فکر می‌کنم که به نفع ایالات متحده است که اروپا را مورد حمله قرار ندهد و تهدید به اعمال تعرفه‌های گمرکی نکند.

وی همچنین هشدار داد که اعمال تعرفه‌های گمرکی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم در ایالات متحده شود.