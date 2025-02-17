سیاست
2 دقیقه خواندن
بریتانیا به دنبال معافیت و اجتناب از تعرفه‌های تجاری ترامپ
دولت بریتانیا هشدار داد که اعمال تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر واردات فولاد این کشور، می‌تواند هزینه‌های تولید را در آمریکا افزایش دهد و بر روابط تجاری دو کشور تأثیر منفی بگذارد.
بریتانیا به دنبال معافیت و اجتناب از تعرفه‌های تجاری ترامپ
جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی بریتانیا در خیابان داونینگ در روز برگزاری نشست کابینه در لندن / عکس: Reuters
17 فوریه 2025

جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی بریتانیا، با تاکید بر اهمیت همکاری‌های تجاری میان لندن و واشنگتن، اظهار داشت که تعرفه‌های آمریکا، نه‌تنها به صنایع فولاد بریتانیا آسیب می‌زند، بلکه هزینه‌های تولید را برای صنایع آمریکایی که به فولاد بریتانیا وابسته‌اند، افزایش می‌دهد.

او همچنین اشاره کرد که بریتانیا محصولات بسیار تخصصی تولید می‌کند که در صنایع حیاتی آمریکا، از‌جمله ساخت پوشش‌های زیردریایی‌های نیروی دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا ۲.۵ میلیارد پوند (تقریبا ۳.۱۵ میلیارد دلار) برای حمایت از صنایع فولاد این کشور اختصاص داده است.

با‌این‌حال، اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند تجارت سالانه ۴۰۰ میلیون پوندی این بخش با آمریکا را تحت‌تاثیر قرار دهد. اتحادیه فولاد بریتانیا که نماینده صنایع فولاد این کشور است، این تصمیم را ضربه‌ای جدی برای صنعت فولاد توصیف کرده است.

مطالب پیشنهادی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرده که این تعرفه‌ها بدون هیچ استثنا یا معافیتی اجرا خواهند شد. با‌این‌حال، دولت بریتانیا همچنان از طریق مذاکرات دیپلماتیک در تلاش است تا معافیت‌هایی را برای صنایع فولاد خود کسب کند.

رینولدز اظهار داشت که گفت‌وگوهای سازنده‌ای با مقامات آمریکایی از‌جمله نماینده ویژه ایالات متحده در بریتانیا، داشته و امیدوار است که لندن و واشنگتن بتوانند به راه‌حلی مشترک دست یابند.

با وجود افزایش تنش‌ها، دولت بریتانیا اعلام کرده که در حال حاضر قصد ندارد اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد و تمرکز خود را بر رایزنی‌های دیپلماتیک برای یافتن یک راهکار قرار داده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us