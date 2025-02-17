جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی بریتانیا، با تاکید بر اهمیت همکاری‌های تجاری میان لندن و واشنگتن، اظهار داشت که تعرفه‌های آمریکا، نه‌تنها به صنایع فولاد بریتانیا آسیب می‌زند، بلکه هزینه‌های تولید را برای صنایع آمریکایی که به فولاد بریتانیا وابسته‌اند، افزایش می‌دهد.

او همچنین اشاره کرد که بریتانیا محصولات بسیار تخصصی تولید می‌کند که در صنایع حیاتی آمریکا، از‌جمله ساخت پوشش‌های زیردریایی‌های نیروی دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا ۲.۵ میلیارد پوند (تقریبا ۳.۱۵ میلیارد دلار) برای حمایت از صنایع فولاد این کشور اختصاص داده است.

با‌این‌حال، اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند تجارت سالانه ۴۰۰ میلیون پوندی این بخش با آمریکا را تحت‌تاثیر قرار دهد. اتحادیه فولاد بریتانیا که نماینده صنایع فولاد این کشور است، این تصمیم را ضربه‌ای جدی برای صنعت فولاد توصیف کرده است.