جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی بریتانیا، با تاکید بر اهمیت همکاریهای تجاری میان لندن و واشنگتن، اظهار داشت که تعرفههای آمریکا، نهتنها به صنایع فولاد بریتانیا آسیب میزند، بلکه هزینههای تولید را برای صنایع آمریکایی که به فولاد بریتانیا وابستهاند، افزایش میدهد.
او همچنین اشاره کرد که بریتانیا محصولات بسیار تخصصی تولید میکند که در صنایع حیاتی آمریکا، ازجمله ساخت پوششهای زیردریاییهای نیروی دریایی مورد استفاده قرار میگیرد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که دولت بریتانیا ۲.۵ میلیارد پوند (تقریبا ۳.۱۵ میلیارد دلار) برای حمایت از صنایع فولاد این کشور اختصاص داده است.
بااینحال، اعمال تعرفههای جدید میتواند تجارت سالانه ۴۰۰ میلیون پوندی این بخش با آمریکا را تحتتاثیر قرار دهد. اتحادیه فولاد بریتانیا که نماینده صنایع فولاد این کشور است، این تصمیم را ضربهای جدی برای صنعت فولاد توصیف کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تاکید کرده که این تعرفهها بدون هیچ استثنا یا معافیتی اجرا خواهند شد. بااینحال، دولت بریتانیا همچنان از طریق مذاکرات دیپلماتیک در تلاش است تا معافیتهایی را برای صنایع فولاد خود کسب کند.
رینولدز اظهار داشت که گفتوگوهای سازندهای با مقامات آمریکایی ازجمله نماینده ویژه ایالات متحده در بریتانیا، داشته و امیدوار است که لندن و واشنگتن بتوانند به راهحلی مشترک دست یابند.
با وجود افزایش تنشها، دولت بریتانیا اعلام کرده که در حال حاضر قصد ندارد اقدامات تلافیجویانه انجام دهد و تمرکز خود را بر رایزنیهای دیپلماتیک برای یافتن یک راهکار قرار داده است.