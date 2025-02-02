روز شنبه، اول فوریه، یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در منطقه الرابطة در منبج منفجر شد که طبق آمار اولیه، سه غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی سوریه در حال بررسی جزئیات بیشتر انفجار و شناسایی عاملان آن هستند و برخی گمانه‌زنی‌ها از دست داشتن گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در این حادثه حکایت دارند.

این انفجار دوباره توجه‌ها را به تهدیدات گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه جلب کرد؛ گروه‌هایی که به طور مداوم به حملات خود در این منطقه ادامه می‌دهند. این حادثه همچنین نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها و بی‌ثباتی در مناطقی است که تحت کنترل این گروه‌ها قرار دارند.