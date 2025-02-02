روز شنبه، اول فوریه، یک خودروی بمبگذاریشده در منطقه الرابطة در منبج منفجر شد که طبق آمار اولیه، سه غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی سوریه در حال بررسی جزئیات بیشتر انفجار و شناسایی عاملان آن هستند و برخی گمانهزنیها از دست داشتن گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در این حادثه حکایت دارند.
این انفجار دوباره توجهها را به تهدیدات گروههای تروریستی مانند پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه جلب کرد؛ گروههایی که به طور مداوم به حملات خود در این منطقه ادامه میدهند. این حادثه همچنین نشاندهنده ادامه تنشها و بیثباتی در مناطقی است که تحت کنترل این گروهها قرار دارند.
روز جمعه گذشته، دهها نفر در دمشق، پایتخت سوریه، با برپایی تجمع اعتراضی از دولت جدید خواستند تا برای آزادسازی شمال شرقی سوریه از سلطه گروه تروریستی پ.ک.ک و شاخههای آن اقدام کند.