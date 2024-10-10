منطقه‌
اردوغان: اسرائیل همچون یک سازمان تروریستی عمل می‌کند
رجب طیب اردوغان در نشست حزب عدالت و توسعه، اسرائیل را به رفتار مشابه یک سازمان تروریستی توصیف کرد و از حمایت تسلیحاتی غرب از این کشور انتقاد کرد و بر اهمیت گفتگو و مقاومت فلسطینیان تأکید نمود.
سخنرانی جناب اردوغان در مجلس کبیر ترکیه در نهم اکتبر ۲۰۲۴ / عکس: Reuters
10 اکتبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشستی با اعضای حزب عدالت و توسعه در آنکارا، اسرائیل را به دلیل ادامه حملات به غزه و لبنان به رفتار مشابه یک سازمان تروریستی توصیف کرد.

اردوغان بیان کرد که اسرائیل از سال گذشته به‌جای یک دولت، همچون یک سازمان تروریستی عمل کرده و هشدار داد که توهمات این کشور درباره سرزمین موعود به ناامیدی بزرگی ختم خواهد شد.

وی همچنین کشورهای غربی را به دلیل ادامه تأمین تسلیحات برای اسرائیل مورد انتقاد قرار داد و افزود: تاریخ هرگز کسانی را که به هیولای مسئول خون هزاران کودک، زن و غیرنظامی فلسطینی کمک می‌کنند، نخواهد بخشید.

اردوغان بر اهمیت گفتگو و صلح در منطقه تأکید کرد و ایستادگی مردم فلسطین در دفاع از کرامت مسلمانان را ستود.

در همین حال، حملات هوایی و زمینی اسرائیل به لبنان و غزه همچنان ادامه دارد. از آغاز نسل‌کشی در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۴۱,۰۰۰ فلسطینی جان خود را ازدست‌داده‌اند.

