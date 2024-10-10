رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشستی با اعضای حزب عدالت و توسعه در آنکارا، اسرائیل را به دلیل ادامه حملات به غزه و لبنان به رفتار مشابه یک سازمان تروریستی توصیف کرد.



اردوغان بیان کرد که اسرائیل از سال گذشته به‌جای یک دولت، همچون یک سازمان تروریستی عمل کرده و هشدار داد که توهمات این کشور درباره سرزمین موعود به ناامیدی بزرگی ختم خواهد شد.



وی همچنین کشورهای غربی را به دلیل ادامه تأمین تسلیحات برای اسرائیل مورد انتقاد قرار داد و افزود: تاریخ هرگز کسانی را که به هیولای مسئول خون هزاران کودک، زن و غیرنظامی فلسطینی کمک می‌کنند، نخواهد بخشید.



اردوغان بر اهمیت گفتگو و صلح در منطقه تأکید کرد و ایستادگی مردم فلسطین در دفاع از کرامت مسلمانان را ستود.



در همین حال، حملات هوایی و زمینی اسرائیل به لبنان و غزه همچنان ادامه دارد. از آغاز نسل‌کشی در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۴۱,۰۰۰ فلسطینی جان خود را ازدست‌داده‌اند.