سازمان ملل متحد اعلام کرده است که همچنان به دنبال راهی برای ایمن‌سازی مسیرهای دریایی در دریای سیاه است و برای رسیدن به این هدف با سه کشور ترکیه، روسیه و اوکراین گفتگو می‌کند.

مشکلات دریای سیاه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین به‌شدت افزایش‌یافته است. این منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک و جغرافیایی‌اش به یک کانون تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است. جنگ میان روسیه و اوکراین به‌وجودآورنده مشکلات متعددی در حوزه‌های امنیتی، تجاری و اقتصادی برای کشورهای همسایه و جامعه بین‌المللی بوده است.

مذاکرات میان ترکیه، روسیه و اوکراین در مورد دریای سیاه در سال ۲۰۲۲ یکی از مسائل کلیدی در تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی به شمار می‌آید. این مذاکرات عمدتاً بر مسائل کشتیرانی، صادرات غلات اوکراین و تأمین امنیت در این منطقه استراتژیک متمرکز شده‌اند.

حضور نیروهای نظامی روسیه در کریمه و فعالیت‌های نظامی دریایی در این منطقه، کشورهای عضو ناتو مانند ترکیه و رومانی را وادار به اقداماتی در زمینه دفاع و همکاری‌های امنیتی کرده است. این وضعیت نه‌تنها بر ثبات منطقه تأثیر گذاشته؛ بلکه تهدیدات جدی‌تری برای امنیت انرژی اروپا و کنترل منابع طبیعی دریای سیاه ایجاد کرده است.

ترکیه به‌خاطر موقعیت جغرافیایی‌اش و کنترل تنگه‌های بسفر و داردانل، نقشی میانجی در این مذاکرات ایفا کرده است. آنکارا به طور مداوم تلاش کرده تا در نقش یک واسطه بی‌طرف عمل کند و مذاکراتی میان روسیه و اوکراین را برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در دریای سیاه و تسهیل صادرات غلات اوکراین برقرار سازد.