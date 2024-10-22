سیاست
4 دقیقه خواندن
تعهد سازمان ملل به تداوم مذاکرات دریای سیاه با ترکیه، روسیه و اوکراین
سازمان ملل متحد در روز دوشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، بر عزم خود برای تداوم گفتگوها میان ترکیه، اوکراین و روسیه به‌منظور تضمین کشتیرانی امن و آزاد در دریای سیاه تأکید کرد.
تعهد سازمان ملل به تداوم مذاکرات دریای سیاه با ترکیه، روسیه و اوکراین
22 اکتبر 2024

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که همچنان به دنبال راهی برای ایمن‌سازی مسیرهای دریایی در دریای سیاه است و برای رسیدن به این هدف با سه کشور ترکیه، روسیه و اوکراین گفتگو می‌کند.

مشکلات دریای سیاه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین به‌شدت افزایش‌یافته است. این منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک و جغرافیایی‌اش به یک کانون تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است. جنگ میان روسیه و اوکراین به‌وجودآورنده مشکلات متعددی در حوزه‌های امنیتی، تجاری و اقتصادی برای کشورهای همسایه و جامعه بین‌المللی بوده است.

مذاکرات میان ترکیه، روسیه و اوکراین در مورد دریای سیاه در سال ۲۰۲۲ یکی از مسائل کلیدی در تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی به شمار می‌آید. این مذاکرات عمدتاً بر مسائل کشتیرانی، صادرات غلات اوکراین و تأمین امنیت در این منطقه استراتژیک متمرکز شده‌اند.

حضور نیروهای نظامی روسیه در کریمه و فعالیت‌های نظامی دریایی در این منطقه، کشورهای عضو ناتو مانند ترکیه و رومانی را وادار به اقداماتی در زمینه دفاع و همکاری‌های امنیتی کرده است. این وضعیت نه‌تنها بر ثبات منطقه تأثیر گذاشته؛ بلکه تهدیدات جدی‌تری برای امنیت انرژی اروپا و کنترل منابع طبیعی دریای سیاه ایجاد کرده است.

ترکیه به‌خاطر موقعیت جغرافیایی‌اش و کنترل تنگه‌های بسفر و داردانل، نقشی میانجی در این مذاکرات ایفا کرده است. آنکارا به طور مداوم تلاش کرده تا در نقش یک واسطه بی‌طرف عمل کند و مذاکراتی میان روسیه و اوکراین را برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در دریای سیاه و تسهیل صادرات غلات اوکراین برقرار سازد.

مطالب پیشنهادی

میروسلاو ینچا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اروپا، آسیای مرکزی و قاره‌های آمریکا، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به حملات روسیه به بنادر اوکراین در دریای سیاه اشاره کرد و بر تعامل مداوم سازمان ملل با اوکراین، روسیه، ترکیه و دیگر ذی‌نفعان برای حمایت از آزادی و ایمنی دریانوردی تأکید کرد. وی افزود که سازمان ملل به تلاش‌های خود برای کاهش تأثیرات جنگ و تداوم گفتگوها میان همه طرف‌های درگیر ادامه خواهد داد.

به‌گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در سپتامبر سال جاری، بیشترین تعداد تلفات غیرنظامیان در اوکراین ثبت شده است که شامل حداقل ۲۰۸ کشته و ۱۲۲۰ زخمی می‌باشد. همچنین از زمان تهاجم گسترده روسیه در فوریه ۲۰۲۲، تقریباً ۱۲ هزار غیرنظامی، از جمله ۶۲۲ کودک، کشته و بیش از ۲۵ هزار نفر زخمی شده‌اند.

ینچا اشاره کرد که در حالی‌که شدیدترین تأثیرات جنگ در شهرهای شرقی و جنوبی اوکراین که خط مقدم درگیری‌ها به‌حساب می‌آیند، احساس می‌شود، مرگ و ویرانی روزانه حتی در مناطق دورتر نیز ادامه دارد.

با نزدیک‌شدن به هزارمین روز از آغاز تهاجم روسیه در ماه نوامبر، این مقام سازمان ملل به مسئله شکنجه اسرای جنگی نیز اشاره کرد و گفت که ۹۷ درصد از اسرای اوکراینی و ۵۰ درصد از اسرای روسی گزارش داده‌اند که در دوران اسارت تحت شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته‌اند. او از هر دو کشور خواست که به این عمل پایان دهند و عاملان آن را به پاسخگویی بکشند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us