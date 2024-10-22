سازمان ملل متحد اعلام کرده است که همچنان به دنبال راهی برای ایمنسازی مسیرهای دریایی در دریای سیاه است و برای رسیدن به این هدف با سه کشور ترکیه، روسیه و اوکراین گفتگو میکند.
مشکلات دریای سیاه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین بهشدت افزایشیافته است. این منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک و جغرافیاییاش به یک کانون تنشها و درگیریهای ژئوپلیتیک تبدیل شده است. جنگ میان روسیه و اوکراین بهوجودآورنده مشکلات متعددی در حوزههای امنیتی، تجاری و اقتصادی برای کشورهای همسایه و جامعه بینالمللی بوده است.
مذاکرات میان ترکیه، روسیه و اوکراین در مورد دریای سیاه در سال ۲۰۲۲ یکی از مسائل کلیدی در تلاشها برای کاهش تنشها و حفظ امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی به شمار میآید. این مذاکرات عمدتاً بر مسائل کشتیرانی، صادرات غلات اوکراین و تأمین امنیت در این منطقه استراتژیک متمرکز شدهاند.
حضور نیروهای نظامی روسیه در کریمه و فعالیتهای نظامی دریایی در این منطقه، کشورهای عضو ناتو مانند ترکیه و رومانی را وادار به اقداماتی در زمینه دفاع و همکاریهای امنیتی کرده است. این وضعیت نهتنها بر ثبات منطقه تأثیر گذاشته؛ بلکه تهدیدات جدیتری برای امنیت انرژی اروپا و کنترل منابع طبیعی دریای سیاه ایجاد کرده است.
ترکیه بهخاطر موقعیت جغرافیاییاش و کنترل تنگههای بسفر و داردانل، نقشی میانجی در این مذاکرات ایفا کرده است. آنکارا به طور مداوم تلاش کرده تا در نقش یک واسطه بیطرف عمل کند و مذاکراتی میان روسیه و اوکراین را برای جلوگیری از تشدید درگیریها در دریای سیاه و تسهیل صادرات غلات اوکراین برقرار سازد.
میروسلاو ینچا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اروپا، آسیای مرکزی و قارههای آمریکا، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به حملات روسیه به بنادر اوکراین در دریای سیاه اشاره کرد و بر تعامل مداوم سازمان ملل با اوکراین، روسیه، ترکیه و دیگر ذینفعان برای حمایت از آزادی و ایمنی دریانوردی تأکید کرد. وی افزود که سازمان ملل به تلاشهای خود برای کاهش تأثیرات جنگ و تداوم گفتگوها میان همه طرفهای درگیر ادامه خواهد داد.
بهگزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در سپتامبر سال جاری، بیشترین تعداد تلفات غیرنظامیان در اوکراین ثبت شده است که شامل حداقل ۲۰۸ کشته و ۱۲۲۰ زخمی میباشد. همچنین از زمان تهاجم گسترده روسیه در فوریه ۲۰۲۲، تقریباً ۱۲ هزار غیرنظامی، از جمله ۶۲۲ کودک، کشته و بیش از ۲۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
ینچا اشاره کرد که در حالیکه شدیدترین تأثیرات جنگ در شهرهای شرقی و جنوبی اوکراین که خط مقدم درگیریها بهحساب میآیند، احساس میشود، مرگ و ویرانی روزانه حتی در مناطق دورتر نیز ادامه دارد.
با نزدیکشدن به هزارمین روز از آغاز تهاجم روسیه در ماه نوامبر، این مقام سازمان ملل به مسئله شکنجه اسرای جنگی نیز اشاره کرد و گفت که ۹۷ درصد از اسرای اوکراینی و ۵۰ درصد از اسرای روسی گزارش دادهاند که در دوران اسارت تحت شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفتهاند. او از هر دو کشور خواست که به این عمل پایان دهند و عاملان آن را به پاسخگویی بکشند.