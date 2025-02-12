سفر رسمی رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، به مالزی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشت. خبرگزاری‌های رسمی و روزنامه‌های معتبر مالزی در گزارش‌های خود به جزئیات این سفر پرداختند.

خبرگزاری رسمی برناما و روزنامه‌های نیو استریت تایمز، هاریان مترو، مالزین رزرو، مالایی میل و بریتا هاریان در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فوریه به این سفر پرداخته و بخش‌های مختلف آن را پوشش دادند.

برناما در گزارش‌های خود به دیدار اردوغان با سلطان نزرین شاه، حاکم ایالت پراک و استقبال رسمی نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، اشاره کرد. همچنین کنفرانس خبری مشترک اردوغان و ابراهیم و اهدای خودروی برقی ملی ترکیه (توگ) به نخست‌وزیر مالزی از دیگر بخش‌های مورد‌توجه این رسانه بود.

رسانه‌های مالزیایی همچنین به سخنرانی اردوغان در اختتامیه مجمع تجاری ترکیه - مالزی، بازدید از برج‌های دوقلوی پتروناس، حضور در نشست «همکاری استراتژیک ترکیه - مالزی در قرن جدید» در مرکز بین‌المللی کنفرانس پوتراجایا، اعطای دکترای افتخاری به وی و امضای ۱۱ تفاهم‌نامه بین دو کشور پرداختند.

اظهارات انور ابراهیم درباره اردوغان نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. وی رئیس‌جمهور ترکیه را «رهبری شجاع و با اراده» توصیف کرد که برای عدالت در فلسطین تلاش می‌کند و در پی صلح در غرب آسیا است.

ابراهیم همچنین اردوغان را «رهبر جهان اسلام، مدافع عدالت و حقوق بشر» دانست و تاکید کرد که ترکیه نقش مهمی در مسئله غزه ایفا کرده است.