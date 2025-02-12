سفر رسمی رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، به مالزی بازتاب گستردهای در رسانههای این کشور داشت. خبرگزاریهای رسمی و روزنامههای معتبر مالزی در گزارشهای خود به جزئیات این سفر پرداختند.
خبرگزاری رسمی برناما و روزنامههای نیو استریت تایمز، هاریان مترو، مالزین رزرو، مالایی میل و بریتا هاریان در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فوریه به این سفر پرداخته و بخشهای مختلف آن را پوشش دادند.
برناما در گزارشهای خود به دیدار اردوغان با سلطان نزرین شاه، حاکم ایالت پراک و استقبال رسمی نخستوزیر مالزی، انور ابراهیم، اشاره کرد. همچنین کنفرانس خبری مشترک اردوغان و ابراهیم و اهدای خودروی برقی ملی ترکیه (توگ) به نخستوزیر مالزی از دیگر بخشهای موردتوجه این رسانه بود.
رسانههای مالزیایی همچنین به سخنرانی اردوغان در اختتامیه مجمع تجاری ترکیه - مالزی، بازدید از برجهای دوقلوی پتروناس، حضور در نشست «همکاری استراتژیک ترکیه - مالزی در قرن جدید» در مرکز بینالمللی کنفرانس پوتراجایا، اعطای دکترای افتخاری به وی و امضای ۱۱ تفاهمنامه بین دو کشور پرداختند.
اظهارات انور ابراهیم درباره اردوغان نیز بازتاب گستردهای داشت. وی رئیسجمهور ترکیه را «رهبری شجاع و با اراده» توصیف کرد که برای عدالت در فلسطین تلاش میکند و در پی صلح در غرب آسیا است.
ابراهیم همچنین اردوغان را «رهبر جهان اسلام، مدافع عدالت و حقوق بشر» دانست و تاکید کرد که ترکیه نقش مهمی در مسئله غزه ایفا کرده است.
روزنامه نیو استریت تایمز با اشاره به تاثیر این سفر بر همکاریهای ترکیه با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا نوشت: اردوغان در سخنرانی خود در مرکز بینالمللی کنفرانس پوتراجایا بر چشمانداز «دوباره آسیا» تاکید کرده و انتظار میرود روابط دفاعی دوجانبه بین آنکارا و کوالالامپور در آینده توسعه یابد.
روزنامه هاریان مترو در گزارشی به موضوع توسعه مشارکت راهبردی جامع میان ترکیه و مالزی پرداخت و نوشت: اردوغان در دیدار با انور ابراهیم حمایت خود را از صندوق مالی موردنظر دولت مالزی که با همکاری ژاپن برای تامین مالی بازسازی غزه ایجاد خواهد شد، اعلام کرده است.
روزنامه اقتصادی مالزین رزرو نیز به گفتگوهای اردوغان و ابراهیم درباره روابط دوجانبه و فرصتهای همکاری در بخشهای صنعت، فناوری، انرژی، گردشگری و تجارت پرداخت.
این روزنامه به نقل از اردوغان نوشت: فرصتهای قابلتوجهی برای برداشتن گامهای عملی در آینده وجود دارد و ترکیه آماده است در چارچوب روابط دوجانبه، از طریق انتقال فناوری و تولید مشترک به صنعت دفاعی مالزی تحرک بیشتری ببخشد.
روزنامه مالایی میل نیز با اشاره به قدردانی اردوغان از موضع قاطع مالزی در قبال فلسطین، گزارش داد که در دیدار هیئتهای دو کشور، تلاشهای مشترک ترکیه و مالزی برای مشارکت در بازسازی غزه موردبحث قرارگرفته است.