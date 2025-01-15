پرتاب موشک نیو گلن، ساخته‌شده توسط بلو اوریجین (Blue Origin)، به دلیل مشکلات فنی به تعویق افتاد. این موشک که قرار بود در ساعات اولیه روز دوشنبه از پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب شود، به دلیل ایرادات در سیستم‌های زیرمجموعه آن نتواست پرواز کند. شرکت بلو اوریجین اعلام کرد که نیاز به زمان بیشتری برای رفع مشکل دارد و هنوز تاریخ جدیدی برای پرتاب اعلام نکرده است.

آریانه کورنل، مدیر اجرایی بلو اوریجین، در جریان پخش زنده‌ای که توسط صدها هزار نفر دنبال می‌شد، اعلام کرد: به دلیل مشکل فنی در یکی از زیرسیستم‌های موشک، تصمیم گرفتیم پرتاب امروز را متوقف کنیم و این مشکل باعث می‌شود که نتوانیم طبق زمان تعیین‌شده برای پرتاب اقدام کنیم.

موشک نیو گلن که به افتخار فضانورد جان گلن نام‌گذاری شده، یکی از پروژه‌های مهم بلو اوریجین است که پس از ده سال توسعه، آماده اولین پرتاب خود شده است. این موشک با ارتفاع ۹۰ متر، بلندتر از موشک فالکون اسپیس‌ایکس ایلان ماسک است، اما از موشک غول‌پیکر استارشپ، رقیب اصلی آن، کوچک‌تر می‌باشد.