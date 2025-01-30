وزارت امور خارجه ترکیه حمله هوایی اسرائیل را که منجر به کشته شدن سه شهروند ترکیه در نزدیکی مرز لبنان شد، بهشدت محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی دانست. این شهروندان پیش از این حادثه مفقود شده بودند.
در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ترکیه که روز چهارشنبه منتشر شد، تاکید شده است که ارتباط با این افراد پیش از جان باختنشان قطع شده بود.
همچنین، ضمن طلب رحمت برای جانباختگان و تسلیت به خانوادههایشان، اعلام شد که روند انتقال پیکر این افراد به ترکیه در اسرع وقت انجام خواهد شد.
ترکیه با محکوم کردن این حمله، اسرائیل را مسئول افزایش تنشها در منطقه دانسته و خواستار توقف فوری سیاستهای تجاوزکارانه این کشور شد.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: اسرائیل باید فورا به اقدامات خشونتآمیز خود که جان انسانها را نادیده میگیرد و ثبات منطقه را به خطر میاندازد، پایان دهد.
آنکارا همواره عملیات نظامی اسرائیل، بهویژه در غزه و مناطق اطراف آن، را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که ادامه این حملات تنها به تشدید درگیریها و بیثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد.