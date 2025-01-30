ترکیه با محکوم کردن این حمله، اسرائیل را مسئول افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته و خواستار توقف فوری سیاست‌های تجاوزکارانه این کشور شد.

همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: اسرائیل باید فورا به اقدامات خشونت‌آمیز خود که جان انسان‌ها را نادیده می‌گیرد و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد، پایان دهد.

آنکارا همواره عملیات نظامی اسرائیل، به‌ویژه در غزه و مناطق اطراف آن، را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که ادامه این حملات تنها به تشدید درگیری‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد.