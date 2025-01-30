ترکیه
2 دقیقه خواندن
ترکیه حملات اسرائیل به مرز لبنان و کشته شدن سه شهروند ترکیه را محکوم کرد
وزارت امور خارجه ترکیه حمله هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن سه شهروند ترکیه در نزدیکی مرز لبنان شد را محکوم کرد. آنکارا اسرائیل را مسئول افزایش تنش‌ها در منطقه دانست و خواستار توقف فوری سیاست‌های تجاوزکارانه این رژیم شد.
ترکیه حملات اسرائیل به مرز لبنان و کشته شدن سه شهروند ترکیه را محکوم کرد
لوگوی وزارت امور خارجه ترکیه
30 ژانویه 2025

وزارت امور خارجه ترکیه حمله هوایی اسرائیل را که منجر به کشته شدن سه شهروند ترکیه در نزدیکی مرز لبنان شد، به‌شدت محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی دانست. این شهروندان پیش از این حادثه مفقود شده بودند.

در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ترکیه که روز چهارشنبه منتشر شد، تاکید شده است که ارتباط با این افراد پیش از جان باختنشان قطع شده بود.

همچنین، ضمن طلب رحمت برای جان‌باختگان و تسلیت به خانواده‌هایشان، اعلام شد که روند انتقال پیکر این افراد به ترکیه در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

ترکیه با محکوم کردن این حمله، اسرائیل را مسئول افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته و خواستار توقف فوری سیاست‌های تجاوزکارانه این کشور شد.

همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: اسرائیل باید فورا به اقدامات خشونت‌آمیز خود که جان انسان‌ها را نادیده می‌گیرد و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد، پایان دهد.

آنکارا همواره عملیات نظامی اسرائیل، به‌ویژه در غزه و مناطق اطراف آن، را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که ادامه این حملات تنها به تشدید درگیری‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us