سیاست
2 دقیقه خواندن
احمد ابوالغیط: آتش‌بس فوری در لبنان، اولویت اتحادیه عرب است
دبیرکل اتحادیه عرب خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و برقراری فوری آتش‌بس در این منطقه شد.
احمد ابوالغیط: آتش‌بس فوری در لبنان، اولویت اتحادیه عرب است
22 اکتبر 2024

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، روز ۲۱ اکتبر به‌صورت رسمی به بیروت، پایتخت لبنان، سفر کرد و با نبیه بری، رئیس پارلمان، و نجیب میقاتی، نخست‌وزیر، دیدار و گفت‌وگو داشت.

ابوالغیط پس از این ملاقات‌ها اعلام کرد که اولویت اتحادیه عرب، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق جنوب لبنان و دستیابی به یک آتش‌بس فوری است.

مطالب پیشنهادی

وی افزود: اسرائیل باید به کشتارهای بی‌رویه خود در لبنان پایان دهد و شرایط بازگشت آوارگان لبنانی به خانه‌هایشان در جنوب لبنان فراهم شود. از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که در کنار مردم لبنان بایستد. نباید لبنان را در این بحران تنها رها کرد.

به گفته مقامات بهداشتی لبنان، از اکتبر سال گذشته تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر در حملات اسرائیل جان‌باخته و بیش از ۱۱۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند. اسرائیل در اول اکتبر امسال با آغاز یک حمله زمینی به خاک لبنان، دامنه درگیری‌ها در منطقه را گسترش داده است. این حمله موجب آوارگی بیش از ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان لبنان شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us