احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، روز ۲۱ اکتبر بهصورت رسمی به بیروت، پایتخت لبنان، سفر کرد و با نبیه بری، رئیس پارلمان، و نجیب میقاتی، نخستوزیر، دیدار و گفتوگو داشت.
ابوالغیط پس از این ملاقاتها اعلام کرد که اولویت اتحادیه عرب، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق جنوب لبنان و دستیابی به یک آتشبس فوری است.
وی افزود: اسرائیل باید به کشتارهای بیرویه خود در لبنان پایان دهد و شرایط بازگشت آوارگان لبنانی به خانههایشان در جنوب لبنان فراهم شود. از جامعه بینالمللی میخواهیم که در کنار مردم لبنان بایستد. نباید لبنان را در این بحران تنها رها کرد.
به گفته مقامات بهداشتی لبنان، از اکتبر سال گذشته تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر در حملات اسرائیل جانباخته و بیش از ۱۱۵۰۰ نفر زخمی شدهاند. اسرائیل در اول اکتبر امسال با آغاز یک حمله زمینی به خاک لبنان، دامنه درگیریها در منطقه را گسترش داده است. این حمله موجب آوارگی بیش از ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان لبنان شده است.