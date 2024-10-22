احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، روز ۲۱ اکتبر به‌صورت رسمی به بیروت، پایتخت لبنان، سفر کرد و با نبیه بری، رئیس پارلمان، و نجیب میقاتی، نخست‌وزیر، دیدار و گفت‌وگو داشت.

ابوالغیط پس از این ملاقات‌ها اعلام کرد که اولویت اتحادیه عرب، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق جنوب لبنان و دستیابی به یک آتش‌بس فوری است.