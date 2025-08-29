به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، ارتش اسرائیل به حملات خود در مناطق مسکونی و محل استقرار آوارگان در غزه ادامه میدهد.
در این گزارش آمده است: در حمله به چادرهای آوارگان در منطقه المواسی در غرب خانیونس، دستکم ۵ فلسطینی جان باختند؛ همچنین در منطقه السودانیه در غرب شهر غزه، حملات اسرائیل به محل اسکان آوارگان به کشته شدن ۴ نفر منجر شد.
همچنین در منطقه تلالهوی در جنوب غربی غزه نیز یک خانه مسکونی هدف بمباران قرار گرفت که بر اثر آن ۵ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
در اردوگاه البریج واقع در بخش میانی غزه، بمباران یک خانه باعث کشتهشدن ۲ نفر شد؛ همچنین در حمله دیگر در دیرالبلح، یک زوج فلسطینی جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر، پهپادهای ارتش اسرائیل بهسمت غیرنظامیان در خیابان ابوحسنی در شهر غزه تیراندازی کردند که در نتیجه آن ۳ نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.
شایان ذکر است، از اکتبر ۲۰۲۳ ، در پی حملات اسرائیل به غزه بیش از ۶۳ هزار فلسطینی جان باختهاند و به دلیل محاصره کامل، این منطقه با بحران شدید قحطی و فروپاشی زیرساختها روبهرو شده است.