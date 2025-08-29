به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، ارتش اسرائیل به حملات خود در مناطق مسکونی و محل استقرار آوارگان در غزه ادامه می‌دهد.

در این گزارش آمده است: در حمله به چادرهای آوارگان در منطقه المواسی در غرب خان‌یونس، دست‌کم ۵ فلسطینی جان باختند؛ همچنین در منطقه السودانیه در غرب شهر غزه، حملات اسرائیل به محل اسکان آوارگان به کشته‌ شدن ۴ نفر منجر شد.

همچنین در منطقه تل‌الهوی در جنوب غربی غزه نیز یک‌ خانه مسکونی هدف بمباران قرار گرفت که بر اثر آن ۵ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

در اردوگاه البریج واقع در بخش میانی غزه، بمباران یک‌ خانه باعث کشته‌شدن ۲ نفر شد؛ همچنین در حمله دیگر در دیرالبلح، یک زوج فلسطینی جان خود را از دست دادند.