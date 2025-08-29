سیاست
1 دقیقه خواندن
در حملات صبح امروز اسرائیل به غزه ده‌ها فلسطینی کشته و زخمی شدند
منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش اسرائیل از صبح امروز با حملات گسترده به مناطق مختلف غزه دست‌کم ۲۱ فلسطینی را کشته و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرده است.
در حملات صبح امروز اسرائیل به غزه ده‌ها فلسطینی کشته و زخمی شدند
پدر فاسطینی در سوگ از دست دادن فرزند خود / عکس : AP
29 اوت 2025

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، ارتش اسرائیل به حملات خود در مناطق مسکونی و محل استقرار آوارگان در غزه ادامه می‌دهد.

در این گزارش آمده است: در حمله به چادرهای آوارگان در منطقه المواسی در غرب خان‌یونس، دست‌کم ۵ فلسطینی جان باختند؛ همچنین در منطقه السودانیه در غرب شهر غزه، حملات اسرائیل به محل اسکان آوارگان به کشته‌ شدن ۴ نفر منجر شد.

همچنین در منطقه تل‌الهوی در جنوب غربی غزه نیز یک‌ خانه مسکونی هدف بمباران قرار گرفت که بر اثر آن ۵ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

در اردوگاه البریج واقع در بخش میانی غزه، بمباران یک‌ خانه باعث کشته‌شدن ۲ نفر شد؛ همچنین در حمله دیگر در دیرالبلح، یک زوج فلسطینی جان خود را از دست دادند.

مطالب پیشنهادی

از سوی دیگر، پهپادهای ارتش اسرائیل به‌سمت غیرنظامیان در خیابان ابوحسنی در شهر غزه تیراندازی کردند که در نتیجه آن ۳ نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

شایان ذکر است، از اکتبر ۲۰۲۳ ، در پی حملات اسرائیل به غزه بیش از ۶۳ هزار فلسطینی جان باخته‌اند و به دلیل محاصره کامل، این منطقه با بحران شدید قحطی و فروپاشی زیرساخت‌ها روبه‌رو شده است.

مرتبطTRT Global - روحی فتوح: طرح اسموتریچ درباره غزه اعتراف آشکار به جنایت جنگی است
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us