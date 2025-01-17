ترکیه
2 دقیقه خواندن
شعله امید در تحصن ۱۹۶۱ روزه مادران دیاربکر ؛ بازگشت ۵۸ نفر به آغوش خانواده‌ها
با گذشت ۱۹۶۱ روز از تحصن مادران دیاربکر، تاکنون ۵۸ خانواده فرزندان خود را از چنگ تروریست‌های پ.ک.ک آزاد کرده‌اند. امید بازگشت دیگر فرزندان همچنان در دل‌ خانواده‌ها زنده است.
شعله امید در تحصن ۱۹۶۱ روزه مادران دیاربکر ؛ بازگشت ۵۸ نفر به آغوش خانواده‌ها
تحصن مادران دیاربکر مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) برای بازگرداندن فرزندان ربوده‌شده‌شان توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ عکس: AA
17 ژانویه 2025

تحصن مادران دیاربکر مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) در استان دیاربکر برای نجات فرزندانشان که توسط تروریست‌های پ.ک.ک ربوده و به کوه‌ها برده شده‌اند، از سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شد. با گذشت ۱۹۶۱ روز، ۵۸ نفر از افراد ربوده‌شده به خانواده‌هایشان بازگشته‌اند.

این تحصن که نمادی از پایداری و امید برای بازگشت دیگر فرزندان است، همچنان ادامه دارد و مادران دیاربکر با اراده‌ای قوی در انتظار بازگشت فرزندانشان‌ هستند.

در حال حاضر، تعداد خانواده‌هایی که در این تحصن شرکت می‌کنند به ۳۸۰ نفر رسیده است. با بازگشت هر فرزند به خانه، نور امیدی در دل سایر مادران روشن می‌شود و آنها را برای ادامه تحصن تا آزادی فرزندانشان مصمم‌تر می‌کند. مادران منتظر و چشم‌انتظار از نیروهای امنیتی درخواست می‌کنند تا به آزاد شدن فرزندانشان کمک کنند.

سهیلا دمیر، یکی از مادران شرکت‌کننده در این تحصن اظهار داشت که مادران  مصمم هستند تمامی افراد ربوده‌شده را باز‌پس بگیرند و تأکید کرد: با بازگشت هر یک از این فرزندان، امید به بازگشت بقیه در دل مادران زنده‌تر می‌شود.

مطالب پیشنهادی

 آیتن ایلمن، مادر دیگری که فرزندش هفت سال پیش ربوده شده، تأکید کرد: تا زمانی که فرزندش را پیدا نکند، اعتراض خود را ادامه خواهد داد.

مادران دیاربکر از سپتامبر ۲۰۱۹ در ترکیه برای بازپس‌گیری عزیزان خود که توسط پ.ک.ک ربوده شده‌اند، در تحصن به سر می‌برند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیش‌ازاین حمایت خود را از شرکت‌کنندگان در تحصن ابراز کرده است، همچنین وزیران، سیاستمداران، هنرمندان، خبرنگاران، نویسندگان، ورزشکاران، سازمان‌های غیر دولتی، روحانیون و اعضای تمام اقشار جامعه نیز حمایت خود را اعلام کرده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us