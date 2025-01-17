تحصن مادران دیاربکر مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلقها (ح.د.پ) در استان دیاربکر برای نجات فرزندانشان که توسط تروریستهای پ.ک.ک ربوده و به کوهها برده شدهاند، از سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز شد. با گذشت ۱۹۶۱ روز، ۵۸ نفر از افراد ربودهشده به خانوادههایشان بازگشتهاند.
این تحصن که نمادی از پایداری و امید برای بازگشت دیگر فرزندان است، همچنان ادامه دارد و مادران دیاربکر با ارادهای قوی در انتظار بازگشت فرزندانشان هستند.
در حال حاضر، تعداد خانوادههایی که در این تحصن شرکت میکنند به ۳۸۰ نفر رسیده است. با بازگشت هر فرزند به خانه، نور امیدی در دل سایر مادران روشن میشود و آنها را برای ادامه تحصن تا آزادی فرزندانشان مصممتر میکند. مادران منتظر و چشمانتظار از نیروهای امنیتی درخواست میکنند تا به آزاد شدن فرزندانشان کمک کنند.
سهیلا دمیر، یکی از مادران شرکتکننده در این تحصن اظهار داشت که مادران مصمم هستند تمامی افراد ربودهشده را بازپس بگیرند و تأکید کرد: با بازگشت هر یک از این فرزندان، امید به بازگشت بقیه در دل مادران زندهتر میشود.
آیتن ایلمن، مادر دیگری که فرزندش هفت سال پیش ربوده شده، تأکید کرد: تا زمانی که فرزندش را پیدا نکند، اعتراض خود را ادامه خواهد داد.
مادران دیاربکر از سپتامبر ۲۰۱۹ در ترکیه برای بازپسگیری عزیزان خود که توسط پ.ک.ک ربوده شدهاند، در تحصن به سر میبرند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پیشازاین حمایت خود را از شرکتکنندگان در تحصن ابراز کرده است، همچنین وزیران، سیاستمداران، هنرمندان، خبرنگاران، نویسندگان، ورزشکاران، سازمانهای غیر دولتی، روحانیون و اعضای تمام اقشار جامعه نیز حمایت خود را اعلام کردهاند.