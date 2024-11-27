جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده ، روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر در سخنرانی خود درباره آتشبس میان اسرائیل و لبنان گفت: حماس اکنون باید تصمیم بگیرد. تنها راه خروج آنها، آزادی گروگانها از جمله شهروندان آمریکایی و پایاندادن به جنگ از طریق یک فرایند متقابل است. این اقدام همچنین امکان افزایش کمکهای بشردوستانه را فراهم خواهد کرد.
او افزود: ایالات متحده طی روزهای آینده با ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و سایر شرکای خود برای دستیابی به آتشبس مشابه در غزه تلاشهای جدیدی را آغاز خواهد کرد. آزادی گروگانها و کنار رفتن حماس از قدرت، به پایان جنگ منجر خواهد شد.
روند آتشبس در غزه از ابتدا تاکنون
باوجود درخواستهای مکرر شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس فوری، اسرائیل همچنان به حملات گسترده خود به غزه ادامه میدهد.
حملات اسرائیل علیه غزه که اکنون وارد دومین سال خود شده است، تاکنون بیش از ۴۴ هزار کشته و ۱۰۴ هزار زخمی بر جای گذاشته است. این جنگ همچنین موجب تخریب گسترده و نابودی بخش عمدهای از مناطق مسکونی غزه شده و بسیاری از مناطق را غیرقابلسکونت کرده است. کمبود شدید مواد غذایی، دارو و آب نیز به بحران انسانی در این منطقه دامن زده است.
باوجود ماهها تلاش برای دستیابی به آتشبس، پیشرفت ناچیزی در مذاکرات حاصل شده و روند گفتوگوها متوقف شده است. قطر، بهعنوان میانجی، اعلام کرده که تا زمانی که طرفین آماده ارائه امتیازات متقابل نباشند، هیچ پیشرفتی ممکن نخواهد بود.
هفته گذشته، ایالات متحده با استفاده از حق وتوی خود، قطعنامه دیگری از شورای امنیت برای درخواست آتشبس در غزه را متوقف کرد.
گزارشها حاکی از آن است که اختلافات بر سر حضور نظامی مستمر اسرائیل در غزه، بهویژه در امتداد مرز با مصر، حق فلسطینیان برای زندگی آزادانه در سرزمین خود و شرایط مبادله زندانیان، از موانع اصلی در مسیر توافق هستند.
رویکرد ترکیه در قبال مسئله غزه
جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از حملات بیرحمانه اسرائیل به غزه، این اقدامات را مصداق نسلکشی دانسته است. آنکارا همچنین از کشورهای غربی حامی اسرائیل به دلیل حمایتهایشان انتقاد کرده و بهطور مکرر خواستار اتحاد مسلمانان برای تسهیل دستیابی به آتشبس شده است.
ترکیه از اسرائیل خواسته تا به مواضع سازنده فلسطینیها در مذاکرات آتشبس پاسخ مثبت دهد و از جامعه بینالمللی خواسته است که با حداکثر فشار بر دولت نتانیاهو، این کشور را به توقف حملات وادار کند.