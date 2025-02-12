امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به این سازمان، آمریکا را به تهدید علیه کشورش متهم کرده و این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل دانسته است.

بر اساس این نامه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های آمریکایی، ایران را تهدید کرده و ایران، این اظهارات را تحریک‌آمیز می‌داند. ایران تأکید کرده که شورای امنیت نباید در برابر چنین تهدیدهایی سکوت کند.

متن نامه به شرح زیر است:



نیویورک – ۱۱ فوریه ۲۰۲۵



بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب،

پیرو دستور دولت متبوعم، مکاتبه حاضر جهت جلب توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اظهارات عمیقاً نگران‌کننده و غیرمسئولانه رئیس‌جمهور ایالات متحده ارسال می‌گردد. وی به‌طور علنی، ایران را به استفاده از زور تهدید کرده است. به گزارش نیویورک پست، رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشته است:

«ترجیح می‌دهم که با ایران بر سر مسائل غیرهسته‌ای به توافقی دست یابم، تا اینکه آن را بمباران کنم. آن‌ها نمی‌خواهند بمیرند؛ هیچ‌کس نمی‌خواهد بمیرد.»

علاوه بر این، وی در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز در روز دوشنبه، ۱۰ فوریه ۲۰۲۵، بار دیگر همان لحن جنگ‌طلبانه را تکرار نموده و اعلام کرده است:

«ترجیح می‌دهم بدون بمباران آن‌ها به توافق دست پیدا کنم.»

وی سپس افزود: «دو راه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای وجود دارد: بمباران یا تکه کاغذی امضاشده.»